Как правильно есть арахисовую пасту: отвечает диетолог

Ореховая и арахисовая пасты с каждым днем приобретают все большую популярность. И это вовсе неудивительно: продукт максимально прост в использовании и дает быстрое чувство насыщения. В каком количестве стоит употреблять пасту, чтобы не нанести вред своему здоровью, расскажет диетолог Ольга Усенко. Об этом пишет издание rbc.

Если ваш рацион составлен правильно, то в день можно съедать от 20 до 30 грамм орехов. В качестве альтернативы можно добавить в свое меню арахисовую или ореховую пасту - это паста (или масло) из перетертых семян арахиса. От того, насколько тщательно перемолоты орехи, различают пасту однородной кремовидной массы или с кусочками арахиса. Большинство производителей добавляют в нее подсластители, какао, мед.

Арахисовая паста. Фото: belok.

Арахисовая паста удобна тем, что ее можно сочетать с огромным количеством продуктов. Например, овсянка, творог, фрукты, сухофрукты. Диетолог рекомендует съедать в день не больше 2-3 ложек, это равносильно приблизительной норме орехов.

Также специалист говорит, что перед тем, как кушать пасту, ее нужно обязательно перемешать. Потому что сверху может скапливаться масло.

Иногда можно побаловать себя этим лакомством, но злоупотреблять им не стоит. Потому что нет ничего лучше цельной пищи, - уверяет диетолог.





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