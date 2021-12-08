Медики перечислили овощи, убивающие раковые клетки

Питание напрямую влияет на состояние здоровья человека, поэтому если хотите предотвратить развитие многих заболеваний, в том числе и онкологии, стоит серьезно отнестись к формированию своего рациона. Доктор Уильям Ли перечислил овощи, способные убивать раковые клетки.

Что убивает раковые клетки (фото из открытых источников)

Специалист советует, в первую очередь, обратить внимание на томаты. В их составе много ликопина — мощного антиоксиданта, который не позволяет мутировать здоровым клеткам человека. В список полезных продуктов также входит чеснок, он содержит соединения, предохраняющие от рака, особенно от таких его разновидностей, как рак кожи, толстой кишки и легких.

Также организм стоит обогатить брокколи, цветной капустой, фиолетовым картофелем, а также зеленым чаем, цитрусовыми, орехами, ягодами и темным шоколадом.

Такие выводы исследователь сделал, исходя из результатов эксперимента, в котором приняло участие более 55 тысяч человек. За их состоянием здоровья наблюдали на протяжении 20 лет. Если употреблять вышеперечисленные продукты каждый день, то можно существенно сократить риск развития опасных заболеваний.

Напомним, что все мы хорошо знаем, что овощи – это одна из основ здорового и сбалансированного питания. Однако диетолог Елена Соломатина рассказала, когда они могут действовать на организм негативно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что несмотря на то, что овощи — кладезь ценных витаминов и полезных веществ, некоторые из них могут спровоцировать дискомфорт в желудке. Медики составили список продуктов, которыми лучше не злоупотреблять.

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