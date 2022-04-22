Медики назвали продукты, из-за которых могут болеть суставы

Движение - это жизнь, а жизнь - это есть движение. Но когда появляется боль в суставах, двигаться становится затруднительно. Медики говорят, что эта проблема, если не уделить ей должного внимания, может вызвать серьезные последствия, поэтому нужно разбираться и устанавливать причину, чтобы начать лечение. Исследователи говорят, что есть группа продуктов, которые могут спровоцировать боль в суставах. Какие именно?

Какие продукты могут спровоцировать боль в суставах (фото из открытых источников)

Сахар

Многие продукты содержат сахар, поэтому полностью исключить его из рациона не получится, но стоит помнить, что избыток этого продукта способен спровоцировать выброс цитокинов — молекул, приводящих к воспалительным процессам.

Насыщенные жиры

Продукты, в которых много насыщенных жиров, например, пицца и сыр, также могут вызвать воспаление, в частности в жировой ткани.

Трансжиры

Это самая вредная разновидность жиров, содержащихся в пище. Трансжиры являются триггерами воспаления. Их можно обнаружить в фаст-фуде, жаренной пище и полуфабрикатах.

Омега-6-полиненасыщенные жирные кислоты

Эксперты рассказали, что избыток омега-6 полиненасыщенных жирных кислот негативно сказывается при заболеваниях суставов. Этого элемента много в растительном и подсолнечном маслах, а также майонезе.

Рафинированные углеводы

В эту категорию относится белый хлеб, белый рис, картофель, макаронные изделия, жареная еда — все они имеют высокий гликемический индекс (повышают быстро уровень глюкозы в крови), тем самым стимулируя воспалительный процесс.

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