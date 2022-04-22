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Медики назвали продукты, из-за которых могут болеть суставы

Эксперты рассказали, какие продукты необходимо минимизировать в рационе, чтобы не спровоцировать боль в суставах

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Движение - это жизнь, а жизнь - это есть движение. Но когда появляется боль в суставах, двигаться становится затруднительно. Медики говорят, что эта проблема, если не уделить ей должного внимания, может вызвать серьезные последствия, поэтому нужно разбираться и устанавливать причину, чтобы начать лечение. Исследователи говорят, что есть группа продуктов, которые могут спровоцировать боль в суставах. Какие именно?

Медики назвали продукты, из-за которых могут болеть суставы

Какие продукты могут спровоцировать боль в суставах (фото из открытых источников)

Сахар

Многие продукты содержат сахар, поэтому полностью исключить его из рациона не получится, но стоит помнить, что избыток этого продукта способен спровоцировать выброс цитокинов —  молекул, приводящих к воспалительным процессам.

Насыщенные жиры

Продукты, в которых много насыщенных жиров, например, пицца и сыр, также могут вызвать воспаление, в частности в жировой ткани.

Трансжиры

Это самая вредная разновидность жиров, содержащихся в пище.  Трансжиры являются триггерами воспаления. Их можно обнаружить в фаст-фуде, жаренной пище и полуфабрикатах.

Омега-6-полиненасыщенные жирные кислоты

Эксперты рассказали, что избыток омега-6 полиненасыщенных жирных кислот негативно сказывается при заболеваниях суставов. Этого элемента много в растительном и подсолнечном маслах, а также майонезе.

Рафинированные углеводы

В эту категорию относится белый хлеб, белый рис, картофель, макаронные изделия, жареная еда — все они имеют высокий гликемический индекс (повышают быстро уровень глюкозы в крови), тем самым стимулируя воспалительный процесс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с помощью каких специй можно предотвратить артрит — заболевание опорно-двигательного аппарата.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1514380/Arthritis-diet-foods-avoid-sugar-carbs-arthritis-symptoms-evg
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