Медики назвали продукты, из-за которых могут болеть суставы

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Движение - это жизнь,
а жизнь - это есть движение. Но когда появляется боль в
суставах, двигаться становится затруднительно. Медики говорят, что эта
проблема, если не уделить ей должного внимания, может вызвать серьезные последствия,
поэтому нужно разбираться и устанавливать причину, чтобы начать лечение.
Исследователи говорят, что есть группа продуктов, которые могут спровоцировать
боль в суставах. Какие именно?
Какие продукты могут спровоцировать боль в суставах (фото из открытых источников)
Сахар
Многие
продукты содержат сахар, поэтому полностью исключить его из рациона не
получится, но стоит помнить, что избыток этого продукта способен спровоцировать
выброс цитокинов — молекул, приводящих к
воспалительным процессам.
Насыщенные жиры
Продукты,
в которых много насыщенных жиров, например, пицца и сыр, также могут вызвать
воспаление, в частности в жировой ткани.
Трансжиры
Это
самая вредная разновидность жиров, содержащихся в пище. Трансжиры
являются триггерами воспаления. Их можно обнаружить в фаст-фуде, жаренной пище
и полуфабрикатах.
Омега-6-полиненасыщенные
жирные кислоты
Эксперты
рассказали, что избыток омега-6 полиненасыщенных жирных кислот негативно
сказывается при заболеваниях суставов. Этого элемента много в растительном и
подсолнечном маслах, а также майонезе.
Рафинированные
углеводы
В
эту категорию относится белый хлеб, белый рис, картофель, макаронные изделия,
жареная еда — все они имеют высокий гликемический индекс (повышают быстро
уровень глюкозы в крови), тем самым стимулируя воспалительный процесс.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, с помощью каких специй можно предотвратить артрит — заболевание опорно-двигательного аппарата.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости