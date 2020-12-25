Масло известного продукта назвали чистым ядом

Долгое время кокосовое масло считалось "суперфудом", источником здоровья и красоты, но его статус пошатнулся, когда американский доктор, профессор Гарварда Карин Михелс назвала его "чистым ядом" и перечислила его негативные свойства.

кокосовое масло (фото из открытых источников)

Специалист во время своей лекции под названием "Кокосовое масло и другие пищевые ошибки" рассказала, что в этом продукте высокое содержание насыщенных жиров, которые, как известно, способствуют повышению "плохого" холестерина в крови, вызывая проблемы с сердечно-сосудистой системой. В связи с этим она порекомендовала отказаться от кокосового масла или хотя бы минимизировать его в рационе.

Британский фонд питания согласился с утверждениями Карин Михелс и также призвал потребителей не увлекаться кокосовым маслом. Согласно исследованиям ученых, в этом продукте более 80% насыщенных жиров, что в два раза больше, чем в говяжьем жире, например.

Из растительных масел, диетологи рекомендуют выбирать лучше оливковое, рапсовое или льняное — в них больше пользы для здоровья.

Напомним, врачи заявили, что людям, страдающим гипертонией (повышенным давлением) необходимо употреблять тыквенное масло. Оказалось, что этот продукт очищает стенки сосудов от "плохого" холестерина, тем самым поддерживая работу сердца. А также тыквенное масло улучшает пищеварение и благоприятно действует на органы зрения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что розмарин — растение, которое часто используют в качестве приправы и естественного пищевого консерванта, является эффективным анестетиком. Его масло положительно влияет на память человека, улучшает когнитивные функции и повышает концентрацию внимания.

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