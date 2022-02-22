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Любимая многими рыба может стать причиной гипертонии

Британские специалисты выяснили, что употребление вяленой рыбы может опасным для гипертоников и объяснили почему

сегодня, 12:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Несмотря на то, что рыба является чрезвычайно ценным продуктом для организма, не вся она одинаково полезна для организма. Важную роль играет и процесс ее приготовления. Британские эксперты отметили, что вяленая рыба, например, может стать причиной гипертонии или усугубить ее. Об этом сообщает издание Express.

Любимая многими рыба может стать причиной гипертонии

Какая рыба может усилить гипертонию (фото из открытых источников)

Многие люди жалуются на скачки давления, которые возникают как результат на различные факторы, в том числе и питание. Ученые говорят, что в составе вяленой рыбы очень много соли, которая может задерживать в организме воду, провоцируя отечность и еще лишняя жидкость дополнительно давит на стенки кровеносных сосудов, повышая давление.

К слову, вяление рыбы — способ консервирования рыбы путём медленного обезвоживания за счёт испарения влаги при температуре не выше 35 градусов.

Однако, исследователи говорят, что свой рацион нужно обогащать жирными видами рыбы, например, скумбрией, лососем, сардиной и другими, потому что в их составе многого витаминов и необходимых организму питательных веществ. В том числе, они богаты на омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которая благоприятно действуют на работу сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что красная рыба является деликатесом и лучшим украшением любого праздничного стола. Но есть категории людей, которым лучше отказаться от употребления продукта. Врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала, кому красная рыба может навредить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что главным правилом при выборе красной рыбы к столу является ее внешний вид. Если рыба имеет беловатый окрас, лучше откажитесь от ее приобретения. Почему?


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1568816/high-blood-pressure-causes-hypertension-diet-dried-fish
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