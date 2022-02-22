Любимая многими рыба может стать причиной гипертонии

Несмотря на то, что рыба является чрезвычайно ценным продуктом для организма, не вся она одинаково полезна для организма. Важную роль играет и процесс ее приготовления. Британские эксперты отметили, что вяленая рыба, например, может стать причиной гипертонии или усугубить ее. Об этом сообщает издание Express.

Какая рыба может усилить гипертонию (фото из открытых источников)

Многие люди жалуются на скачки давления, которые возникают как результат на различные факторы, в том числе и питание. Ученые говорят, что в составе вяленой рыбы очень много соли, которая может задерживать в организме воду, провоцируя отечность и еще лишняя жидкость дополнительно давит на стенки кровеносных сосудов, повышая давление.

К слову, вяление рыбы — способ консервирования рыбы путём медленного обезвоживания за счёт испарения влаги при температуре не выше 35 градусов.

Однако, исследователи говорят, что свой рацион нужно обогащать жирными видами рыбы, например, скумбрией, лососем, сардиной и другими, потому что в их составе многого витаминов и необходимых организму питательных веществ. В том числе, они богаты на омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которая благоприятно действуют на работу сердечно-сосудистой системы.

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