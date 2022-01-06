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Двум категориям людей стоит отказаться от красной рыбы

Врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала, кому следует отказаться от употребления красной рыбы

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Красная рыба является деликатесом и лучшим украшением любого праздничного стола. Но есть категории людей, которым лучше отказаться от употребления продукта. Врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала, кому красная рыба может навредить.

Двум категориям людей стоит отказаться от красной рыбы

Кому стоит отказаться от красной рыбы / Фото: 1zoom

Известно, что красная рыба содержит в себе множество витаминов и микроэлементов, в частности фосфор, калий, магний, железо, а также различные аминокислоты, поддерживающие работу всего организма. Но несмотря на все полезные свойства, продукт имеет и ряд противопоказаний.

Специалист отметила, что красную рыбу в рационе следует ограничить людям, которые страдают от высокого артериального давления и тем, у кого проблемы с почками. В таких случаях, рыбу лучше заменить другими морепродуктами, приготовленными без добавления соли.

Также стоит всегда обращать внимание на происхождение рыбы, ведь выращенная в штучных условиях красная рыба не будет иметь всю питательную ценность, более того она может стать даже вредной из-за использования антибиотиков и модифицированных продуктов кормления.

Напомним, что некоторые виды рыбы могут быть опасны для здоровья, потому что накапливают ртуть, часто в форме высокотоксичного органического соединения – метилртути. Скакой рыбой стоит быть осторожнее?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что морепродукты являются замечательным источником белка. Порция из ста граммов способна обеспечить почти половину дневной нормы белка взрослого человека. Однако это еще далеко не все плюсы морепродуктов.

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Источник: https://storinka.com.ua/2021/12/dietolog-posovetovala-dvum-kategoriam-ludej-otkazatsa-ot-krasnoj-ryby/
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