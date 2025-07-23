Лишь два стакана в день этого сока нормализует высокое артериальное давление

Новое исследование показало, что употребление только двух порций свекловичного сока в день может помочь снизить кровяное давление. А это лидирующая причина сердечных заболеваний и инсульта.

Сок. Иллюстративное фото

По результатам исследования, у людей 70 лет, ежедневно пивших сок в течение двух недель, первоначально высокое кровяное давление снизилось до здорового диапазона, пишет издание Daily mail.

К тому же исследователи считают, что богатые нитратами овощи, такие как свекла, могут помочь повысить уровень полезных бактерий во рту и кишечнике, которые, как считается, помогают выводить вредный холестерин из крови, снижая кровяное давление.

"Когда нитраты попадают в организм, они превращаются в оксид азота – соединение, которое может расширять кровеносные сосуды, снижая риск развития высокого артериального давления и сердечных заболеваний", — пишет издание.

Употребление свекловичного сока также было связано с уменьшением количества вредных бактерий, которые называются превотелла, связывающие с повышенным риском смерти у пожилых людей. Результаты также показали увеличение количества полезных бактерий, принадлежащих к Neisseria, которые помогают производить нитриты, улучшая здоровье сердца.

Напомним: портал “Комментарии” писал, что употребление животных белков называли хорошим выбором, однако для любителей мяса есть неприятная новость. Результаты нового исследования доказывают, что рацион с высоким содержанием белка может способствовать развитию атеросклероза, что приводит к проблемам с сердцем. Риск увеличивается, если более 22% ежедневных калорий поступает из белка животного происхождения.



