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Главная Новости Здоровье диета и питание 60 тысяч долларов за бутылку воды. Самая дорогая минералка в мире
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60 тысяч долларов за бутылку воды. Самая дорогая минералка в мире

Сама вода представляет собой смесь чистейшей родниковой воды из Франции, с островов Фиджи, с добавлением воды из ледников Исландии

сегодня, 19:45
Автор:

Ольга Чародий

Казалось бы вода -  один  из самых дешевых ресурсов на земле, которым пользуется человек. Но на самом деле, есть такие умельцы, которые могут продавать такой простой продукт, но и важный как вода очень дорого. 

60 тысяч долларов за бутылку воды. Самая дорогая минералка в мире

Самая дорогая минералка (фото из открытых источников)

Так, вода – один из ценнейших ресурсов на планете и предприниматели успешно используют эту истину, продавая  1,25 литровую бутылку воды за  60 тысяч долларов.

Родниковая вода Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani названа в честь знаменитого итальянского художника Амедео Модильяни. Помимо имени, влияние художника угадывается и в дизайне бутылки — плавные формы емкости в виде монголоидного лица покрыты чистым золотом 25 карат. Для каждой бутылки  изобретатели дорогой воды придумали специальный футляр, который  они представили из эксклюзивной кожи. Цена такой бутылки 60 тысяч долларов. 

Сама вода представляет собой смесь чистейшей родниковой воды из Франции, с островов Фиджи, с добавлением воды из ледников Исландии.

Для людей, которые считают, что такая бутылка воды  очень  дорого  стоит,  изобретатели придумали более дешевый вариант:  Та же  бутылка, только покрыта серебром  и стоит  она 114 тысяч гривен

Напомним, талая вода оказывает целительное влияние на тело человека, очищая кожу и предотвращая старение. Это выяснилось в ходе исследований. Влияние ее на организм имеет много сторон: ускорение обменных процессов, избавление от аллергии, удаление токсинов и шлаков, укрепление иммунитета, улучшение пищеварения, повышение работоспособности, активизация памяти, улучшение сна, решение сосудистых проблем.

При заболеваниях сосудов замечено положительное действие талой воды на улучшение состава крови, нормализацию работы сердца, понижение количества холестерина, нейтрализацию неприятных ощущений при варикозе. Благотворное воздействие имеет также талая вода при кожных заболеваниях. Кроме этого, она помогает в борьбе организма со старением,  активизируя метаболизм. Напомним, врач Юлия Юсипова рассказала, что пищевые привычки очень влияют на внутренние процессы нашего организма, особенно с возрастом.



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Источник: https://ecosoft.ua/
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