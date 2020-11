"Полезные" продукты, которые ненавидят диетологи

Как бы мы не старались сделать правильный выбор при покупке еды, у нас всегда есть риск остаться обманутыми. Очень часто нас вводят в заблуждения маркетинговые уловки, а полки супермаркетов со "здоровой и правильной" пищей, могут оказаться настоящим разочарованием, ведь в самом "полезном" продукте можно обнаружить тонну сахара, натрия, насыщенных жиров, которые точно не будут полезны организму.

Поэтому американские диетологи провели исследование, в ходе которого определили на самом деле вредные продукты, которые часто принимают за составляющие правильного питания. Об этом рассказывает журнал Eat This, Not That.

1. Энергетические батончики

Протеиновые батончики кажутся полезным перекусом, особенно когда у нас совсем нет времени на готовку. Однако, на самом деле многие из них содержат огромное количество сахара. Диетолог Андрес Айеста уверяет, что большинство энергетических батончиков содержат столько же калорий, как и плитка шоколада.

2. Гранола

По мнению диетологов, в этих популярных мюслях содержится через чур много сахара, а также жиров (в зависимости от того, из какого количества масло они сделаны). Эксперты уверяют, что к граноле нужно относиться, как к добавке, а не основному блюду, ведь она вызывает ложное чувство насыщения, а также способствует развитию сердечных заболеваний.

3. Ореховое молоко

Миндальное, молоко из орехов кешью, конопляное и другие виды орехового молока не имеют в составе многих полезных веществ, таких как кальций, фосфор или цинк, поэтому диетологи советуют выбирать обычное молоко. Конечно же, если ваш организм переносит лактозу.

4. Кокосовое масло

Этот продукт становится все более популярным среди "полезных". Однако, эксперты советуют хорошо подумать, прежде чем готовить блюда с добавлением кокосового масла. Оно на 80% состоит из насыщенных жиров и может повышать уровень "плохого" холестерина в организме. Диетологи уверяют, что лучше использовать оливковое или масло льна, вместо кокосового.

5. Протеиновый порошок

Диетологи говорят, что протеиновый порошок может быть полезен для людей с высокой физической активностью. Однако, такие порошки содержат достаточное количество сахара и также могут способствовать накоплению излишнего белка, что может привести к увеличению веса и проблемам с почками.

