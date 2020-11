Диетологи определили самые вредные пищевые привычки женщин

Многие женщины даже не догадываются о том, какую роль для организма играет стиль питания. Мы привыкли следить за тем, что мы кладем на телку, и вовсе забываем контролировать свои пищевые привычки, которые могут негативно влиять на наше здоровье в целом.

ФОТО: Из открытого источника

Американские диетологи проанализировали женские пищевые привычки и назвали самые вредные из них. Об этом сообщает издание Eat This, not That.

1. Употребление пищи стоя

Многие женщины привыкли перекусывать стоя, что вредно для организма. Эксперты советуют захватить стул даже для быстрого перекуса, тщательно жевать еду, а также не забывать о паузах между приемами пищи на протяжении всего дня.

2. Доедание блюд за детьми

Эта привычка наблюдается у большинства мам. Хотя диетологи против того, чтобы выбрасывать еду, они уверяют, что оставшаяся еда на тарелке ребенка пользы точно не принесет, а только увеличит ежедневное количество калорий.

3. Питание без плана

Отсутствие плана питания может привести к перееданию или наоборот — вы можете постоянно чувствовать голод и заглядывать в холодильник в поиске вредного перекуса. В связи с этим диетологи рекомендуют заранее приготовить легкие закуски в виде овощей, фруктов или натуральных йогуртов.

4. Употребление того, что "разрешено", вместо того, чего хочет организм

Эксперты обращают внимание, что женщины употребляют только те продукты, которые разрешает диета и в определенное время. Однако, диетологи уверены, что лучше всего прислушиваться к своему организму и принимать пищу тогда, когда вы действительно голодны. Так вы можете избежать переедания.

5. Определение "хороших" и "плохих" продуктов

Эксперты говорят, что все продукты могут входить в состав здорового питания, если отнестись к их употреблению правильно. Разделение продуктов на "хорошие" и "плохие" вызывает чувство вины, и в итоге может привести к неидеальным отношениям с едой. Лучше всего выбирать питательные и богатые полезными веществами продукты и по полной наслаждаться лакомствами.

Как сообщали "Комментарии" ранее, по мнению ученых, перец чили продлевает жизнь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!