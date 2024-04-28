4 главных причин, почему вы не можете избавиться от жира на животе

Потеря веса обычно изнуряющий и длительный процесс, который может сопровождаться разочарованием. Особенно сложным моментом являются попытки избавиться от лишнего веса, накапливающегося на животе.



Почему сложно избавиться от жира на животе. Фото из открытых источников

Попытки похудеть требуют много времени и жертв. Хотя может показаться, что наши усилия должны быть достойно вознаграждены, однако некоторые части тела более устойчивы к потере веса, в частности живот, где откладывается значительная часть жировой ткани. Персональная тренер Виктория Брейди рассказала о главных ошибках из-за которых вы не можете избавиться от жира на животе и дала несколько полезных советов.

Постоянный стресс

Жизнь в постоянном стрессе и спешке может привести к повышению уровня кортизола, что в свою очередь связано с накоплением дополнительного жира на животе. Брейди объясняет, что хронический стресс часто вызывает к большим приемам пищи, что затрудняет потерю веса. Тренер указывает, что существуют различные методы борьбы со стрессом: йога, медитация, длительные прогулки с собакой или езда на велосипеде. Главное, чтобы деятельность, которой вы занимаетесь, доставляла вам удовольствие.

Малоподвижный образ жизни

Виктория Брейди указывает, что малоподвижный образ жизни – это самый простой способ прибавить в весе и развить серьезные заболевания. По ее словам, малоподвижный образ жизни может замедлить метаболизм, а отсутствие физических упражнений ограничивает способность организма сжигать жир, в том числе жир на животе.

Недостаточный сон

Чрезмерная усталость из-за недосыпания может нарушить гормональный баланс и повлиять на метаболизм и аппетит в течение дня. Это может способствовать скоплению жира в области животика. Эксперт рекомендует сделать сон качественным, а перед тем, как лечь спать успокоиться. Для этого можно, например, послушать спокойную музыку, помедитировать или принять расслабляющую ванну.

Неправильное питание

Одной из основных причин накопления жира на животе есть неправильное питание. Употребление большого количества рафинированных углеводов и сладких напитков точно не поможет похудеть. Чтобы избавиться от лишнего веса, в первую очередь нужно сбалансировано питаться. Для этого стоит посетить диетолога, который поможет вам создать список блюд в соответствии с вашими потребностями. Особое внимание следует обратить на белок, обеспечивающий чувство сытости.

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