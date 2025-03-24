Квашеная капуста не так безопасна, как все думают: кому может навредить

Квашеная капуста – это традиционный продукт, богатый витаминами и пробиотиками, но его употребление может быть опасным для некоторых групп людей. Важно знать о потенциальных рисках и противопоказаниях, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

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Квашеная капуста содержит много соли, что может привести к повышению АД. Людям с гипертонией следует ограничить употребление квашеной капусты или полностью исключить ее из рациона. Высокое содержание соли в квашеной капусте может отрицательно повлиять на работу почек. Людям с заболеваниями этого органа следует ограничить употребление квашеной капусты или полностью исключить ее из рациона.

Квашеная капуста может вызвать раздражение слизистой желудка и кишечника. Людям с гастритом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, колитом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует ограничить употребление квашеной капусты или полностью исключить ее из рациона.

Этот продукт содержит молочную кислоту, которая может усугубить симптомы повышенной кислотности желудка. Людям с таким симптомом также следует ограничить употребление блюда или даже полностью исключить его из рациона.

Некоторые люди могут иметь аллергию на капусту, которая проявляется в виде кожных высыпаний, зуда, отеков или затрудненного дыхания. Здесь уместно отказаться и от квашеного овоща.

Квашеная капуста может навредить также беременным и женщинам, дети которых на грудном питании – блюдо может вызвать вздутие живота и другие проблемы с пищеварением.

Нужно быть осторожными и принимающим лекарства, ведь с некоторыми из них капуста может вступить в реакцию. Речь идет об антикоагулянтах и антидепрессантах. Поэтому прежде чем употреблять капусту, стоит посоветоваться с врачом.

Как минимизировать риски

Ограничить порции: не употреблять более 100-150 г квашеной капусты в день.

Промыть капусту: перед употреблением промыть квашеную капусту, чтобы уменьшить содержание соли.

Использовать домашнюю квашеную капусту: домашняя квашеная капуста содержит меньше соли, чем покупная.

Консультироваться с врачом: если у вас есть хронические заболевания, проконсультируйтесь с врачом перед употреблением квашеной капусты.

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