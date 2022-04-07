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Куриное филе: как выбрать безопасный и качественный продукт

Эксперты рассказали, на что следует обращать внимание при покупке куриного филе, чтобы оно было безопасным для употребления

сегодня, 02:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Куриное филе — не просто диетическое мясо, это универсальный продукт, который добавляется в очень многие блюда. Но недобросовестные производители могут "накачивать" мясную продукцию различной химией и специальными растворами, которые вредят здоровью. Как выбрать качественное куриное филе?

Куриное филе: как выбрать безопасный и качественный продукт

Как выбрать куриное филе / Фото: pixabay

Нежное и ароматное мясо птицы считается диетическим продуктом, оно богато белками, легкоусвояемыми жирами и низким содержанием холестерина, витаминами группы В, а также фосфором, железом и калием.

Однако, несвежую птицу протирают раствором щелочи, чтобы вернуть ей товарный вид. Такой продукт имеет легкий запах хлорки и может пощипывать кончики пальцев, если прикоснуться к нему.

При выборе мяса обратите внимание на то, чтобы куриная тушка была среднего размера. Если она слишком крупная, то, скорее всего, курицу кормили гормональными препаратами для ускоренного роста.

Кроме того, у молодых упитанных птиц самое нежное и вкусное мясо. Такие птицы имеют нежную белую кожу с хорошо заметными прожилками, а кончик грудной кости легко сгибается. Внимательно осмотрите тушку. Если заметите на ней темные пятна и кровоподтеки, то, по всей вероятности, продукт замораживали неоднократно.

Охлажденные куриные полуфабрикаты хранятся не более 5 суток при температуре от 0 до 2 градусов. Для более длительного хранения птицу обрабатывают консервантами. При выборе полуфабриката хорошенько рассмотрите упаковку – она должна быть герметичной и влагостойкой, без повреждений.

Рассмотрите этикетку. Там должны быть подробно расписаны характеристики товара:

✔️ срок годности и условия хранения;

✔️ дата изготовления и упаковки;

✔️ качество – замороженный или охлажденный продукт;

✔️ пищевая ценность;

✔️ информация о сертификации;

✔️ добавки, если они применялись;

✔️ изготовитель и его контакты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как часто можно есть куриное филе.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CZHdw9eIBBB/?utm_medium=copy_link
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