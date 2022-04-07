Куриное филе: как выбрать безопасный и качественный продукт

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Светлана Шкурупий
Куриное
филе — не просто диетическое мясо, это универсальный продукт, который
добавляется в очень многие блюда. Но недобросовестные производители могут
"накачивать" мясную продукцию различной химией и специальными
растворами, которые вредят здоровью. Как выбрать качественное куриное филе?
Как выбрать куриное филе / Фото: pixabay
Нежное
и ароматное мясо птицы считается диетическим продуктом, оно богато белками,
легкоусвояемыми жирами и низким содержанием холестерина, витаминами группы В, а
также фосфором, железом и калием.
Однако,
несвежую птицу протирают раствором щелочи, чтобы вернуть ей товарный вид. Такой
продукт имеет легкий запах хлорки и может пощипывать кончики пальцев, если
прикоснуться к нему.
При
выборе мяса обратите внимание на то, чтобы куриная тушка была среднего размера.
Если она слишком крупная, то, скорее всего, курицу кормили гормональными
препаратами для ускоренного роста.
Кроме
того, у молодых упитанных птиц самое нежное и вкусное мясо. Такие птицы имеют
нежную белую кожу с хорошо заметными прожилками, а кончик грудной кости легко
сгибается. Внимательно осмотрите тушку. Если заметите на ней темные пятна и
кровоподтеки, то, по всей вероятности, продукт замораживали неоднократно.
Охлажденные
куриные полуфабрикаты хранятся не более 5 суток при температуре от 0 до 2
градусов. Для более длительного хранения птицу обрабатывают консервантами. При
выборе полуфабриката хорошенько рассмотрите упаковку – она должна быть
герметичной и влагостойкой, без повреждений.
Рассмотрите
этикетку. Там должны быть подробно расписаны характеристики товара:
✔️
срок годности и условия хранения;
✔️
дата изготовления и упаковки;
✔️
качество – замороженный или охлажденный продукт;
✔️
пищевая ценность;
✔️
информация о сертификации;
✔️
добавки, если они применялись;
✔️
изготовитель и его контакты.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как часто можно есть куриное филе.
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