Диетологи рассказали, как часто можно есть куриное филе

Куриное мясо универсально и относительно недорого, его полезно включать в сбалансированный и здоровый рацион каждого человека. Но что будет, если добавить курицу в ежедневное питание? Тренеры по фитнесу хвастают мясо курицы прямо к небесам. Куриная грудка, по их словам, – просто еда богов. Но неужели оно действительно так полезно? Об этом пишет namnamra.

Диета (фото из открытых источников)



Курица содержит целую группу витаминов и минералов, включая цинк, магний, фосфор, марганец, кальций, калий. Сколько курятины можно есть в неделю? Мясо курицы содержит много качественного белка, но есть его каждый день диетологи не советуют. Достаточно 2-3 раза в неделю. По словам специалистов, организму нужна разнообразная еда. Если рацион становится монотонным, то это может привести к пищевым расстройствам.



Больше всего белков и полезных свойств остается в вареной курице. Однако можно ее запекать, готовить на пару или в мультиварке. От жареного куриного мяса диетологи рекомендуют отказаться. При таком способе приготовления продукт обладает высоким содержанием дополнительного жира.





Напомним, нормальное, сбалансированное питание – это гарантия того, что вам не будет хотеться утолять голод за счет небольших перекусов, тем самым пополняя организм "пустыми" калориями, которые обязательно скажутся на прибавлении вашего веса. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью порталу "Обозреватель" рассказала звездный диетолог Наталия Самойленко. Для многих офисных работников вполне привычная ситуация, когда в рабочее время хочется немного перекусить, когда до обеда еще далековато, а уже настигает голод. Вот только пользы от таких перекусов для организма не слишком много, особенно, если человек пытается похудеть и не прибавлять в лишнем весе. В этом уверена Наталия Самойленко. Диетолог советует всем, кто на работе не может удержаться от постоянных перекусов – начать нормально питаться. Полноценный завтрак, полноценный обед и ужин – вот залог того, что вам удастся избежать ненужных перекусов.

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