Курица или индейка: какое мясо лучше усваивается и содержит больше белка

Многие из нас часто задаются вопрос: курятина или индюшатина – что полезнее? Оба вида мяса богаты белком, но отличаются по составу жиров, витаминов и влиянию на организм. Стоит знать, чем именно они отличаются и какое мясо лучше выбрать для здорового рациона.

Филе курицы и индейки. Фото из открытых источников

Как курица, так и мясо индейки имеют высокое содержание белка: курица — 31 грамм на порцию, а индейка — 30,1 грамм. Они также содержат такое же количество фосфора, что соответствует 81% суточной нормы (DV). Фосфор необходим для крепких костей и зубов.

Оба богаты витаминами группы B, такими как ниацин (B3), который поддерживает пищеварение, здоровье кожи и работу нервов. Курица обеспечивает 86% DV для ниацина, тогда как индейка — 74%.

Мясо также содержит витамин В6, который помогает организму вырабатывать антитела и поддерживать нормальную работу нервов. Курица обеспечивает 35% B6, а индейка — 47%.

Курица и индейка также содержат одинаковое количество холина, который поддерживает работу мозга, память и контроль мышц.

Основное различие между мясом – это калорийность и жирность. Куриное мясо более калорийно из-за высокого содержания жира. Курица также содержит больше железа, которое помогает вырабатывать гемоглобин — белок, который переносит кислород через тело.

У индейки больше цинка, чем у курицы. А цинк поддерживает иммунную систему, способствует заживлению ран и расщеплению углеводов.

Куриная и индюшиная грудка считаются белым мясом, а бедра и голени — темным.

Белое мясо имеет меньше жира и более мягкий вкус, тогда как темное мясо имеет более насыщенный вкус и большее содержание жира. Порция 100 граммов (3,5 унции) жареной курицы без кожи с темным мясом содержит 178 калорий и 8,75 грамма жира, тогда как такое же количество куриной грудки — 165 калорий и 3,57 грамма.

И курица, и индейка являются отличными источниками белка. Приготовленная курица без кожи содержит немного больше белка — 31 грамм на порцию, по сравнению с индейкой. Однако эта разница минимальна.

Как и другие животные белки, курица и индейка содержат все девять незаменимых аминокислот (строительные блоки белка), которые организм не может производить.

Продукты с высоким содержанием белка, такие как курица и индейка помогают оставаться сытыми.

И курица, и индейка являются питательными источниками белка. Хотя содержание питательных веществ имеет значение, также важно учитывать общий рацион, а не сосредотачиваться на одном продукте. Учет вкусов и удовольствия может помочь вам поддерживать сбалансированное питание.

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