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Как белки помогают снизить уровень холестерина: полезные продукты для здоровья

Избегать следует красного мяса и обработанных продуктов, поскольку они содержат насыщенные жиры, повышающие уровень "плохого" холестерина.

8 января 2025, 18:50
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Клименко Елена

Для поддержания здоровья и сохранения мышечной массы важно потреблять достаточное количество белка, но при высоких холестеринах следует тщательно выбирать его источники. Избегать следует красного мяса и обработанных продуктов, поскольку они содержат насыщенные жиры, повышающие уровень "плохого" холестерина. Лучше выбирать нежирную рыбу, бобовые, яйца или орехи – это поможет обеспечить баланс белков без ущерба для сердца. В статье от Eat This Not That представлены растительные источники белка, которые также способствуют снижению холестерина.

Как белки помогают снизить уровень холестерина: полезные продукты для здоровья

Продукты от холестерина. Фото: из открытых источников

Фасоль

Фасоль является отличным источником растительного белка с низким содержанием жира и хорошо поддерживает чувство сытости. Благодаря растворимой клетчатке она помогает снижать уровень холестерина, что делает его идеальным продуктом для здоровья сердца. Ее можно добавлять в супы, салаты или подавать в качестве гарнира.

Грецкие орехи

Эти орехи являются отличным источником белка и полезные для сердца жиры. Они являются единственным видом орехов, богатым альфа-линоленовой кислотой (ALA), растительным омега-3. Употребление около 50 г грецких орехов ежедневно может помочь снизить уровень "плохого" холестерина. Они идеально подходят как перекус или дополнение к завтраку.

Цельные зерна

В отличие от рафинированных углеводов и сахара, которые могут повышать холестерин, цельные зерна способствуют его снижению благодаря высокому содержанию клетчатки и полезным нутриентам. К примеру, киноа содержит белок, клетчатку, полезные углеводы и антиоксиданты, помогающие снижать уровень "плохого" холестерина и улучшают реакцию организма на глюкозу.

Чечевица

Чечевица является отличным источником растительного белка, антиоксидантов и клетчатки, что помогает снижать уровень холестерина. Ее можно добавлять в разные блюда – соусы, рагу или салаты, чтобы сделать рацион разнообразным и полезным. Она быстро насыщает и является отличным вариантом для обеда.

Ранее портал "Комментарии" писал, что врачи советуют делать анализы на определение уровня плохого холестерина людям после 20 лет раз в 4-6 лет. Лицам, имеющим лишний вес, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические воспалительные процессы нужно проверяться чаще. Поскольку высокий уровень холестерина может иметь наследственный фактор, детей, находящихся в группе риска, следует проверять уже с двух лет.

 



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Источник: https://www.eatthis.com/best-proteins-lower-cholesterol/
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