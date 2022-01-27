Коварный продукт: ученые раскрыли главную опасность соевого соуса

Соевый соус – популярная приправа, характерная для азиатской кухни. В умеренных количествах продукт приносит пользу организму, но злоупотреблять соусом, который идет в дополнение к сушам, нельзя. Эксперты объяснили, в чем его главная опасность.

Чем опасен для здоровья соевый соус (фото из открытых источников)

Дело в том, что соевый соус довольно коварный, потому что в одной столовой ложке продукта содержится приблизительно 900 мг натрия. При регулярном употреблении соевый соус может спровоцировать образование камней в почках, а соя, из которой готовится соус, способен вызвать эндокринные заболевания, а также артрит, артроз, нарушения в работе мочеполовой системы.

Эксперты отмечают, что при большом употреблении соли в организме задерживается вода, а это провоцирует отечность, повышенное давление, дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

"Повышенное потребление натрия связано с ростом числа неинфекционных заболеваний", — объясняют медики.

Также следует помнить, что соевый соус раздражает слизистую желудка, поэтому из-за его употребления проблемы с желудочно-кишечным трактом могут усилиться.

Напомним, диетологи предупреждают, что употребление некоторых популярных соусов может провоцировать заболевания или обострять уже имеющиеся. В первую очередь об ограничениях в питании стоит думать людям с высоким холестерином.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что черная соль является обязательной для всех на кухне, поскольку она имеет различные преимущества для здоровья, а ее свойства просто волшебны.

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