Кому нельзя есть абрикосы: предостережение диетолога

Несмотря на то, что абрикосы богаты на витамины и полезные вещества, определенным группам людей их стоит ограничить в рационе. Врач-диетолог Татьяна Бочарова рассказала, какие существуют противопоказания.

Кому противопоказаны абрикосы (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что абрикосы содержат витамины группы В, а также калий, железо, клетчатку, аскорбиновую кислоту и другие важные для организма микроэлементы. Эти фрукты улучшают обмен веществ и кроветворение, а также обладают общеукрепляющим эффектом. Но некоторым людям их лучше ограничить в рационе, а именно тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва, панкреатит, синдром раздраженного кишечника). Дело в том, что абрикосы содержат лимонные и яблочные кислоты, а они способны раздражать слизистую желудка и провоцировать изжогу.

Диетолог подчеркнула, что фруктами не стоит злоупотреблять даже людям, у которых нет проблем с пищеварением, потому что абрикосы могут вызвать диарею, поскольку они обладают слабительным действием. В день желательно употреблять не более 200-300 граммов, при чем не смешивая с другими фруктами или ягодами.

Курагу также лучше ограничить в рационе людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, потому что в ее составе много сахара, которые в сочетании с пищевыми волокнами могут спровоцировать вздутие живота.

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