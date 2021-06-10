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Кому нельзя есть абрикосы: предостережение диетолога

Врач-диетолог Татьяна Бочарова рассказала, кому не стоит злоупотреблять абрикосами, которые уже появились на прилавках магазинов

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Несмотря на то, что абрикосы богаты на витамины и полезные вещества, определенным группам людей их стоит ограничить в рационе. Врач-диетолог Татьяна Бочарова рассказала, какие существуют противопоказания.

Кому нельзя есть абрикосы: предостережение диетолога

Кому противопоказаны абрикосы (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что абрикосы содержат витамины группы В, а также калий, железо, клетчатку, аскорбиновую кислоту и другие важные для организма микроэлементы. Эти фрукты улучшают обмен веществ и кроветворение, а также обладают общеукрепляющим эффектом. Но некоторым людям их лучше ограничить в рационе, а именно тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва, панкреатит, синдром раздраженного кишечника). Дело в том, что абрикосы содержат лимонные и яблочные кислоты, а они способны раздражать слизистую желудка и провоцировать изжогу. 

Диетолог подчеркнула, что фруктами не стоит злоупотреблять даже людям, у которых нет проблем с пищеварением, потому что абрикосы могут вызвать диарею, поскольку они обладают слабительным действием. В день желательно употреблять не более 200-300 граммов, при чем не смешивая с другими фруктами или ягодами. 

Курагу также лучше ограничить в рационе людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, потому что в ее составе много сахара, которые в сочетании с пищевыми волокнами могут спровоцировать вздутие живота. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что клубника считается полноправной королевой ягодного царства, поэтому ее обязательно стоит включить в свой рацион. Эта ягода имеет приятный вкус и аромат, а еще богата на различные витамины, минералы и антиоксиданты. Но при этом, злоупотреблять ею нельзя. Сколько же можно съедать клубники в день?


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Источник: https://live24.ru/obschestvo/zdorove/dietolog-bocharova-raskryla-vrednoe-vozdejstvie-abrikosov-na-organizm.html
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