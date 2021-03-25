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Главная Новости Здоровье диета и питание Кому может навредить употребление свежего хлеба
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Кому может навредить употребление свежего хлеба

Горячий хлеб очень душистый, но тяжелый для пищеварения

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Свежий хлеб, конечно, очень вкусен и ароматен, но, как оказалось, может навредить пищеварению, поэтому от его употребления лучше воздержаться. Особенно это касается людей, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Кому может навредить употребление свежего хлеба

Кому нельзя есть свежий хлеб (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Мария Черняева отметила, что по составу свежеиспеченный хлеб отличается от немного полежавшего. В нем больше кислотности, поэтому он сложно переваривается, а его употребление может навредить пищеварению и обострить хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язву желудка и т.д.). Людям с такими проблемами лучше употреблять продукт, которому уже 8 часов, или вчерашний хлеб. 

Специалист отметила, что по мере того, как хлеб черствеет, его структура меняется. Именно этот процесс влияет на полезные и вредные свойства продукта.

Многие любят свежий хлеб за его мягкость, аромат и приятный вкус, но как раз это врач и называет его недостатком. По словам Марии, чем вкуснее и румянее хлеб, тем больше его хочется есть, а это может плохо сказаться на фигуре. Диетолог говорит, что в магазинах часто пользуется этой "слабостью" людей, поэтому пекут свежий хлеб и другие изделия, буквально сразу выставляя их на продажу. 

Напомним, люди, следящие за своей фигурой, предпочитают употреблять черный хлеб, потому что он менее калориен. Однако диетолог Майкл Мосли не совсем согласен с этим утверждением.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у хлеба есть один недостаток — небольшой срок годности. Но, если у вас осталось много запасов этого продукта, не спешите их выбрасывать. На самом деле черствый хлеб можно использовать с пользой, ведь он может стать главным ингредиентом многих закусок. 


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Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20210324/khleb-1602518578.html
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