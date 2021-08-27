logo
Русский Українська

BTC/USD

47160.72

ETH/USD

3109.28

LTC/USD

168.48

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

31.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Кому категорически нельзя есть вареную кукурузу
commentss НОВОСТИ Все новости

Кому категорически нельзя есть вареную кукурузу

Эксперты рассказали о пользе вареной кукурузы для здоровья и отметили, кому стоит ограничить в рационе этот продукт

сегодня, 11:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Вареная кукуруза — одно из самых доступных и полезных блюд в летний период. Ее початки любят как взрослые, так и дети. Но и как другой продукт, кукуруза имеет ряд своих противопоказаний. Кому стоит ограничить в рационе этот деликатес?

Кому категорически нельзя есть вареную кукурузу

Кому следует отказаться от вареной кукурузы (фото из открытых источников)

Известно, что в составе кукурузы есть множество витаминов, а также магний, фосфор, натрий, кальций, никотиновая и фолиевая кислоты и другие микроэлементы, необходимые для работы организма. Но важно учитывать, что многие питательные вещества в процессе варки распадаются. 

Эксперты рассказали, что кукуруза довольно сложный продукт для пищеварения, поэтому злоупотреблять деликатесом не рекомендуется людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В ином случае, могут возникнуть нарушения, дискомфорт и метеоризм (повышенное газообразование).

Также в рационе следует ограничить вареную кукурузу людям с повышенной свертываемостью крови. От единичного употребления продукта ничего плохого не произойдет, но, если вы начнете употреблять кукурузу регулярно, не исключено сгущение. 

Еще продуктом не стоит злоупотреблять, если у человека проблемы с аппетитом и истощением — организм не сможет выработать ферменты для ее переваривания.

Напомним, что в кукурузе содержится много полезных свойств и необходимых витаминов, которые благотворно влияют на работу сердца и сосудов, а также улучшают метаболизм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Вашингтонского Университета (WSU) совместно с другими ведущими специалистами работают над переработкой кукурузных стеблей, листьев и других органических остатков в реактивное топливо.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tv.ua/trend/lifestyle/4963768-vrachi-rasskazali-komu-zaprescheno-est-kukuruzu
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ