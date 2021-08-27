Кому категорически нельзя есть вареную кукурузу

Вареная кукуруза — одно из самых доступных и полезных блюд в летний период. Ее початки любят как взрослые, так и дети. Но и как другой продукт, кукуруза имеет ряд своих противопоказаний. Кому стоит ограничить в рационе этот деликатес?

Кому следует отказаться от вареной кукурузы (фото из открытых источников)

Известно, что в составе кукурузы есть множество витаминов, а также магний, фосфор, натрий, кальций, никотиновая и фолиевая кислоты и другие микроэлементы, необходимые для работы организма. Но важно учитывать, что многие питательные вещества в процессе варки распадаются.

Эксперты рассказали, что кукуруза довольно сложный продукт для пищеварения, поэтому злоупотреблять деликатесом не рекомендуется людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В ином случае, могут возникнуть нарушения, дискомфорт и метеоризм (повышенное газообразование).

Также в рационе следует ограничить вареную кукурузу людям с повышенной свертываемостью крови. От единичного употребления продукта ничего плохого не произойдет, но, если вы начнете употреблять кукурузу регулярно, не исключено сгущение.

Еще продуктом не стоит злоупотреблять, если у человека проблемы с аппетитом и истощением — организм не сможет выработать ферменты для ее переваривания.

Напомним, что в кукурузе содержится много полезных свойств и необходимых витаминов, которые благотворно влияют на работу сердца и сосудов, а также улучшают метаболизм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Вашингтонского Университета (WSU) совместно с другими ведущими специалистами работают над переработкой кукурузных стеблей, листьев и других органических остатков в реактивное топливо.

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