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Диетолог рассказала, кому полезно употреблять кукурузу

Кукуруза является низкокалорийной, поэтому её можно добавить в рацион, не боясь набрать лишний вес

сегодня, 15:08
Автор:

Любовь Блажко

В кукурузе содержится много полезных свойств и необходимых витаминов, которые благотворно влияют на работу сердца и сосудов, а также улучшают метаболизм. Диетолог Тамара Прунцева рассказала, кому полезно кушать этот продукт, передает издание newsyou.

Диетолог рассказала, кому полезно употреблять кукурузу

Кому полезно употреблять кукурузу. Фото: unsplash

Кукуруза – это настоящий источник витаминов К, А, Е, D, а также в ней есть магний, железо, калий, фосфор и медь. Эти элементы положительно влияют на обмен веществ и являются отличной профилактикой при анемии. Тем не менее, специалист не рекомендует злоупотреблять употреблением кукурузных палочек или попкорна, поскольку в них содержится большое количество сахара, масла и они достаточно калорийны. 

"При приготовлении попкорна используется большое количество масла, соли и подсластителей. Если человек занимается спортом и тратит много калорий, употреблять данный продукт разрешается, но не как основной – нельзя забывать о белках, медленных углеводах и жирах", — поделилась Тамара. 

Также эксперт добавила, что этот продукт нежелательно употреблять людям, у которых есть проблемы со вздутием живота или есть расположенность к хроническим болезням. 

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