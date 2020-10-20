Диетолог рассказала, кому полезно употреблять кукурузу

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Любовь Блажко
В кукурузе содержится много полезных свойств и необходимых витаминов, которые благотворно влияют на работу сердца и сосудов, а также улучшают метаболизм. Диетолог Тамара Прунцева рассказала, кому полезно кушать этот продукт, передает издание newsyou.
Кому полезно употреблять кукурузу. Фото: unsplash
Кукуруза – это настоящий источник витаминов К, А, Е, D, а также в ней есть магний, железо, калий, фосфор и медь. Эти элементы положительно влияют на обмен веществ и являются отличной профилактикой при анемии. Тем не менее, специалист не рекомендует злоупотреблять употреблением кукурузных палочек или попкорна, поскольку в них содержится большое количество сахара, масла и они достаточно калорийны.
Также эксперт добавила, что этот продукт нежелательно употреблять людям, у которых есть проблемы со вздутием живота или есть расположенность к хроническим болезням.
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