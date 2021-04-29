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Кому категорически нельзя есть картошку и морковь

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому стоит ограничить в рационе картофель и морковь

29 апреля 2021, 16:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Овощи являются важной частью рациона, потому что содержат много витаминов и ценных микроэлементов. Но некоторой категории людей стоит быть осторожнее с употреблением картофеля и моркови. 

Кому категорически нельзя есть картошку и морковь

Кому лучше не употреблять морковь и картофель (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что человеку, не имеющему проблем со здоровьем, корнеплоды полезны в любом виде. Но от картофеля и моркови стоит отказаться, если у вас диагностирован сахарный диабет. Дело в том, что в вареном виде у этих овощей повышен гликемический индекс (единица скорости повышения сахара в крови после употребления углеводных продуктов, — прим. авт.).

Также специалист отметила, что в составе картофеля много калия, который поддерживает артериальное давление, снимает отечность, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Но с другой стороны, даже у отварного картофеля повышен все тот же гликемический индекс.

Людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, врач не рекомендует злоупотреблять редькой. Этот овощ лучше заменить дайконом или редиской. При атеросклерозе лучше всего употреблять сырые корнеплоды. Клетчатка, входящая в их состав, улучшает пищеварение, выводит токсины, снижает "вредный" холестерин.  

Напомним, что картофель является чуть ли не основным продуктом на нашем столе. Универсальность этого овоща позволяет использовать его в самых разнообразных блюдах. Но врач Нурия Монфулледа считает, что не всегда картофель может быть полезным для здоровья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что свежевыжатый морковный сок очень полезен для женского здоровья, потому что влияет на синтез половых гормонов.


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Источник: https://360tv.ru/news/zdorove/dietolog-rasskazala-komu-ne-stoit-est-kartoshku-i-morkov/
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