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Комаровский рассказал, полезно ли безлактозное молоко

Лактоза входит в состав молока любых млекопитающих, включая и людей

сегодня, 10:16
Автор:

Елизавета Черных
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Заслуженный педиатр, доктор Евгений Комаровский рассказал о пользе употребления безлактозного молока. Специалист подчеркнул, что это молоко — абсолютно нормальное, и все, что его отличает от классического продукта — отсутствие в составе лактозы. Об этом пишет РБК-Украина. 

Комаровский рассказал, полезно ли безлактозное молоко

Евгений Комаровский - фото из открытых источников

По словам медика, если человек не страдает непереносимостью лактозы, то лучше пить обыкновенное молоко. Безлактозный продукт произведен специально для людей, у которых отмечаются проблемы с пищеварением после употребление классического молока. 

Комаровский добавил, что лактоза входит в состав молока любых млекопитающих, включая и людей. У младенцев этот компонент очень активен, но с возрастом его количество сокращается. В связи с этим у некоторых взрослых появляется непереносимость лактозы. 

Недостатком безлактозного молока врач называет его стоимость, которая выше, чем у классического молока. 

Поэтому, отметил Комаровский, людям не имеющим непереносимости лактозы, лучше пить обычное молоко, чтобы организм получал полезный углевод как лактоза. 

Напомним, что вокруг употребления популярного и любимого многими продукта — молока — существует много споров и разногласий. Некоторые эксперты заявляют о его вреде, а некоторые уверены, что молоко чрезвычайно полезно. Какие изменения могут произойти с человеком, если пить молоко ежедневно - читайте в материале интернет-издания "Комментарии". 

Ранее на портале сообщалось, что Комаровский обратился к украинцам с рекомендациями перестать гладить одежду. Доктор озвучил доводы, которые должны убедить граждан отказаться от ежедневной глажки.   


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/komarovskiy-rasskazal-polezno-bezlaktoznoe-1642627510.html
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