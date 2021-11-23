Комаровский назвал кашу, от которой нет никакой пользы, зато много пустых углеводов

Самый известный педиатр страны Евгений Комаровский считает самой вредной кашей овсянку быстрого приготовления из пакетиков. Кроме красивой упаковки и легкого способа приготовления у этой каши ничего интересного и полезного для человека нет. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в своем видеоролике на своем ютуб-канале рассказал Евгений Комаровский.

Евгений Комаровский. Фото: из открытых источников

Врач отметил, что пользы от такой еды нет никакой, зато вреда хоть отбавляй. Комаровский называет овсянку быстрого приготовления "самым вредным, что можно только придумать". Единственное, чем богата такая каша – это пустыми углеводами.

При этом Евгений Комаровский не оспаривает пользу обычной овсяной каши. Доктор советует украинцам покупать обычные хлопья овсянки, которые нужно варить, а не просто заливать кипятком.

Более того, Комаровский также раскритиковал подход многих родителей о том, что детей нудно кормить манкой, потому что она очень полезна для организма. По словам доктора, в манной каше содержится приличное количество легкоусваиваемых углеводов, которые уж точно не есть полезными для организма.

Третьим продуктом, против которого выступает доктор Комаровский, есть белый рис. По мнению Комаровского, от рисовой каши также нет никакой пользы. Для того, чтобы получать максимум полезных веществ, доктор советует почаще готовить гречневую кашу, овсянку, конечно же не из пакетиков, перловку, пшеничную кашу, кукурузную крупу, бурый рис, а также льняную крупу.

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