Когда утром можно пить кофе: объяснение ученых

Для многих кофе является неотъемлемой частью привычного образа жизни. При этом недавнее исследование показало, что люди, которые пьют его в начале дня, имеют меньше шансов умереть преждевременно. Об этом пишет портал "Комментарии", анализируя статью издания The Times.

Кофе. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что ключевым веществом, оказывающим стимулирующее действие кофе, является кофеин — молекула, очень похожая на аденозин — химическое вещество, которое естественным образом образуется в мозге.

Обычно аденозин накапливается в течение дня, связываясь с рецепторами, которые вызывают сонливость. Когда мы пьем кофе, кофеин блокирует эти рецепторы, не давая аденозину сообщить нам, что мы устали и нуждаемся в отдыхе. В результате мы чувствуем себя более бодрыми. Бесчисленные тесты подтвердили, что кофе улучшает скорость реакции, бдительность и внимание.

Кофеин также может влиять на уровень дофамина, повышая настроение и мотивацию. Кроме того, он вызывает легкое сужение кровеносных сосудов в мозге, что может помочь успокоить головную боль и объясняет, почему кофеин иногда включают в состав лекарств от мигрени.

Возможно также, что сужение сосудов приводит к незначительному повышению температуры мозга, считает доктор Нина Ржехоржек из Кембриджского университета.

Многие из нас тянутся к кофе сразу после того, как встают с постели, но есть теория, что лучше повременить с этим.

Незадолго до подъема наш организм естественным образом вырабатывает кортизол — гормон стресса, который помогает нам проснуться. Кофе может повысить уровень кортизола, что может вызвать нежелательный всплеск бодрости и привести к повышению толерантности и зависимости от кофеина.

Другое исследование, опубликованное в International Journal of Stroke, показало, что употребление до трех чашек кофе по 250 мл в день не оказывает негативного влияния на риск инсульта, но употребление четырех и более чашек повышает этот риск. Другие исследования связывают кофе с более здоровым микробиомом и снижением уровня жира в организме.

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