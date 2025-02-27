Стало известно, как кофе влияет на потенцию

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире, и его влияние на здоровье человека исследуется в течение десятилетий. Особенно интересно, как кофе влияет на мужскую потенцию. Некоторые исследования указывают на положительный эффект умеренного потребления кофе на эректильную функцию, в то время как другие предостерегают о возможных негативных последствиях при чрезмерном употреблении.

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Исследование показало, что мужчины, потребляющие от 85 до 170 мг кофеина в день (примерно 1-2 чашки кофе), на 42% реже страдают эректильной дисфункцией по сравнению с теми, кто не употребляет кофеин. Этот эффект объясняется тем, что кофеин способствует расслаблению гладких мышц и улучшению кровотока в половом члене, что является ключевым для достижения и поддержания эрекции.

Кроме того, отмечается, что потребление кофеина снижает вероятность развития эректильной дисфункции, особенно у мужчин с избыточным весом и ожирением. Авторы исследования предполагают, что кофеин оказывает фармакологические эффекты, которые улучшают функцию эндотелия и увеличивают выработку оксида азота, что способствует расширению сосудов и улучшению кровотока.

Хотя умеренное потребление кофе может оказать положительное влияние на потенцию, чрезмерное употребление кофеина может иметь обратный эффект. Высокие дозы кофеина могут вызывать бессонницу, нервозность, повышенную частоту сердечных сокращений и повышение АД. Эти факторы могут негативно влиять на общее состояние здоровья и, как следствие, на сексуальную функцию.

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