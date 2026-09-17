Кофе можно не пить: ученые обнаружили неожиданный эффект его запаха

Иногда для хорошего настроения может быть достаточно не самого кофе, а его знакомого аромата. Новое исследование японских ученых показало, что несколько минут рядом со свежезаваренным напитком могут быть связаны с изменениями эмоционального состояния и некоторых показателей мозговой активности.

Кофе в чашке. Фото: Pixabay

Что показал эксперимент

В исследовании ученых из Университета фармацевтики Showa участвовали 20 студентов в возрасте от 20 до 29 лет. Добровольцы находились рядом со свежезаваренным кофе, но не пили его. Напиток готовили из 20 граммов молотого кофе и 400 миллилитров воды температурой 85 градусов, после чего ставили примерно в 50 сантиметрах от участников.

До и после пятиминутного воздействия аромата исследователи оценивали настроение добровольцев, а также регистрировали мозговую активность, частоту сердцебиения и вариабельность сердечного ритма.

После пяти минут участники сообщали о снижении усталости, напряжения, тревожности, растерянности, а также чувства подавленности. При этом исследователи зафиксировали изменение специального ЭЭГ-показателя, который они использовали как индекс расслабления.

Сердце на запах не отреагировало

При этом частота сердцебиения и вариабельность сердечного ритма заметно не изменились. Кроме того, люди, которые сильнее всего отмечали улучшение настроения, не обязательно демонстрировали самые выраженные изменения показателей ЭЭГ.

Ученые предполагают, что реакция на аромат может быть связана с особенностями обоняния. Запахи тесно связаны с участками мозга, участвующими в формировании эмоций и воспоминаний. Поэтому аромат кофе способен ассоциироваться с утром, отдыхом, общением или ожиданием самого напитка.

Однако исследователи подчеркивают, что результаты пока нельзя считать доказательством прямого воздействия запаха кофе. В эксперименте не было контрольной группы, поэтому неизвестно, сыграл ли роль именно аромат или положительные изменения могли быть связаны с обычным пятиминутным отдыхом и ожиданием кофе. Кроме того, исследование проводилось на небольшой группе молодых студентов.

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