Каву можна не пити: вчені виявили несподіваний ефект її запаху

Іноді для гарного настрою може бути достатньо не самої кави, а її знайомого аромату. Нове дослідження японських вчених показало, що кілька хвилин поруч із свіжозавареним напоєм можуть бути пов'язані зі змінами емоційного стану та деяких показників мозкової активності.

Кава в чашці. Фото: Pixabay

Що показав експеримент

У дослідженні вчених з Університету фармацевтики Showa брали участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Добровольці перебували поряд зі свіжозавареною кавою, але не пили її. Напій готували з 20 грамів меленої кави та 400 мілілітрів води температурою 85 градусів, після чого ставили приблизно за 50 сантиметрів від учасників.

До та після п'ятихвилинної дії аромату дослідники оцінювали настрій добровольців, а також реєстрували мозкову активність, частоту серцебиття та варіабельність серцевого ритму.

Після п'яти хвилин учасники повідомляли про зниження втоми, напруження, тривожності, розгубленості, а також відчуття пригніченості. При цьому дослідники зафіксували зміну спеціального ЕЕГ-показника, який використовували як індекс розслаблення.

Серце на запах не відреагувало

При цьому частота серцебиття та варіабельність серцевого ритму помітно не змінилися. Крім того, люди, які найсильніше відзначали покращення настрою, не обов'язково демонстрували найвиразніші зміни показників ЕЕГ.

Вчені припускають, що реакція на аромат може бути пов'язана з особливостями нюху. Запахи тісно пов'язані з ділянками мозку, що беруть участь у формуванні емоцій та спогадів. Тому аромат кави здатний асоціюватися з ранком, відпочинком, спілкуванням чи очікуванням самого напою.

Проте дослідники підкреслюють, що результати поки що не можна вважати доказом прямого впливу запаху кави. В експерименті не було контрольної групи, тому невідомо, чи відіграв роль саме аромат, чи позитивні зміни могли бути пов'язані зі звичайним п'ятихвилинним відпочинком та очікуванням кави. Крім того, дослідження проводилося на невеликій групі молодих студентів.

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