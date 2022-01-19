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Кладезь витаминов: какой рассол советуют пить каждый день

Эксперты рассказали о пользе квашенной капусты и посоветовали ежедневно пить ее рассол: зачем это нужно организму

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Квашеная капуста — простое и очень полезное блюдо, на приготовление которого требуется минимум усилий и навыков. Но эксперты говорят, что пользу здоровью приносит не только капуста, но и ее рассол. Почему его стоит пить каждый день?

Кладезь витаминов: какой рассол советуют пить каждый день

Рассол квашеной капусты (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что сок из квашеной капусты обладает целым рядом лечебных свойств, в частности улучшает работу пищеварительной системы, помогая при запорах. Для нормализации кишечника достаточно в день выпивать 1 маленький стакан рассола. Но у этого продукта, как и любого есть ряд противопоказаний. Людям с непереносимостью гистамина лучше воздержаться от жидкости и самой квашеной капусты, потому что их употребление может спровоцировать тошноту, рвоту и диарею.

Диетолог Галина Ильенко отметила, что в составе квашеной капусты есть много клетчатки, калия, магния, фосфора, а еще она кладезь витаминов, которые важны для поддержания работы всего организма. В частности, продукт богат на витамин U — "ульцер", он отвечает за способность организма восстанавливать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Также в ней есть жирорастворимый витамин К, участвующий в синтезе белков и обеспечивающий нормальную коагуляцию крови.

Более того, по содержанию витамина C квашеная капуста в несколько раз превосходит свежую, поэтому ее употребление также укрепляет иммунитет.

Но людям, у которых обостренные проблемы с пищеварением (гастрит, язва) от продукта лучше на время отказаться, чтобы не усугубить ситуацию.

Напомним,  почему женщинам необходимо есть краснокочанную капусту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем польза брюссельской капусты для нашего здоровья.


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Источник: https://doctorpiter.ru/articles/680734/
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