Кладезь витаминов: какой рассол советуют пить каждый день

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Светлана Шкурупий
Квашеная
капуста — простое и очень полезное блюдо, на приготовление которого требуется минимум
усилий и навыков. Но эксперты говорят, что пользу здоровью приносит не только
капуста, но и ее рассол. Почему его стоит пить каждый день?
Рассол квашеной капусты (фото из открытых источников)
Эксперты
говорят, что сок из квашеной капусты обладает целым рядом лечебных свойств, в
частности улучшает работу пищеварительной системы, помогая при запорах. Для
нормализации кишечника достаточно в день выпивать 1 маленький стакан рассола.
Но у этого продукта, как и любого есть ряд противопоказаний. Людям с
непереносимостью гистамина лучше воздержаться от жидкости и самой квашеной
капусты, потому что их употребление может спровоцировать тошноту, рвоту и
диарею.
Диетолог
Галина Ильенко отметила, что в составе квашеной капусты есть много клетчатки,
калия, магния, фосфора, а еще она кладезь витаминов, которые важны для
поддержания работы всего организма. В частности, продукт богат на витамин
U — "ульцер", он отвечает за способность организма восстанавливать
слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Также в ней есть жирорастворимый
витамин К, участвующий в синтезе белков и обеспечивающий нормальную коагуляцию
крови.
Более
того, по содержанию витамина C квашеная капуста в несколько раз превосходит
свежую, поэтому ее употребление также укрепляет иммунитет.
Но людям, у которых обостренные проблемы с пищеварением (гастрит, язва) от продукта лучше на время отказаться, чтобы не усугубить ситуацию.
Напомним, почему женщинам необходимо есть краснокочанную капусту.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, в чем польза брюссельской капусты для
нашего здоровья.
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