Кардиолог рассказала о пяти продуктах, которые она избегает

Доктор Элизабет Клодас является известным кардиологом, который за свою карьеру опубликовал десятки научных работ и издал книгу "Убей гиганта: сила профилактики в борьбе с болезнями сердца". Врач поделилась пятью продуктами, которые она рекомендует избегать для здоровья сердца. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNBC.

Кардиолог Элизабет Клодас. Фото из открытых источников

Элизабет Клодас указывает, что не нужно быть кардиологом, чтобы понимать негативное влияние на организм постоянного потребления таких продуктов, как бургеры, пончики или картофель фри. Однако, по ее словам, есть ряд популярных продуктов, которые оказываются не так уж и здоровы для сердца, поэтому она их избегает и советует это своим пациентам.

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Хлебобулочные изделия

Элизабет Клодас объясняет, что хлебобулочные изделия являются одним из самых больших источников натрия в нашем рационе. Высокое потребление натрия может повышать АД, которое является одним из факторов риска сердечных заболеваний и инсульта. Кроме того, такие продукты резко повышают сахар в крови.

Маргарин

Кардиолог объясняет, что много сливочного масла вредит, здоровью, и даже такие альтернативы как маргарин не всегда лучше. Клодас указывает на большое количество трансжиров в таких продуктах, кроме того, часто основной составляющей маргарина является пальмовое масло, содержащее большое количество насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина. Альтернативой таким продуктам может быть маргарин на основе оливкового или льняного масла.

Обезжиренное молоко

Молоко и молочные продукты могут содержать большое количество насыщенных жирных кислот. В таком случае обезжиренное молоко предпочтительнее, однако Элизабет Клодас указывает на другие альтернативы. Кардиолог советует растительное молоко. По ее словам, соевое, миндальное или конопляное молоко содержит больше ненасыщенных жиров, которые полезны для сердца. Врач указывает, что молоко популярно как источник кальция, однако этот элемент можно найти в таких продуктах как миндаль, капуста, фасоль, брокколи, апельсин и другие.

Газированные напитки

Кардиолог избегает газированных напитков. Несмотря на то, что некоторые из них не содержат сахара, есть искусственные подсластители, которые могут привести к ожирению и диабету. Альтернативой им могут быть напитки на основе чая, фруктов или листьев мяты.

Диетические батончики

Эксперт отмечает, что несмотря на название, эти батончики часто могут содержать сахар, искусственные подсластители, пальмовое масло и другие составляющие. На смену таким перекусам Элизабет Клодас предлагает употреблять орехи, фрукты или сухофрукты.

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