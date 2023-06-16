Какой продукт снижает уровень сахара в крови за 15 минут и помогает похудеть

Уровень сахара в крови помогут снизить орехи (фото из открытых источников)

Сахарный диабет 2-го типа – одна из самых распространенных болезней в мире, неизлечимая и очень опасная, поэтому контроль уровня сахара в крови – обязательное условие. Как показывают исследования, с этим довольно хорошо справляется миндаль.

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В поле зрения ученых, изучающих это заболевание, миндаль попал уже давно. У большинства людей, страдающих диабетом, наблюдается дефицит магния. А он, на минутку, отвечает за здоровый уровень сахара в крови. В этом орехе его очень много: в 50 граммах – половина дневной нормы.

Специалисты Национального центра биотехнологий из Бетесды (США) провели исследование, задействовав 128 человек с сахарным диабетом. Одна половина получала достаточную дозу магния, другая – меньше нормы. Анализ плазмы крови, сделанный за несколько дней, показал: у первой группы уровень сахара значительно ниже. И падать он начинает уже через 15 минут.

Ученые из Университета Южной Австралии подтверждают заключение американских коллег на основании собственного исследования. Правда, они проверяли, как влияет орех на людей с избыточным весом и ожирением. В качестве перекуса контрольная группа получала батончики с фруктами и мюсли, а экспериментальная – до 50 г миндаля. Через два часа уровень С-пептидов, указывающий на реакцию инсулина, у экспериментальной группы снизился на 47%. Что позволяет сделать вывод: наличие миндаля (т.е. дополнительной порции магния) в рационе способно предотвратить заболевание диабетом 2-го типа или хотя бы снизить такую вероятность.

В общей сложности магний участвует в более чем 300 процессах в организме. Несмотря на высокую калорийность миндаля (в 100 г – 600 килокалорий), он, в частности, способен контролировать вес человека. Дело в том, что не весь жир, который есть в этом орехе, поглощается. А еще миндаль богат клетчаткой, которая в желудке разбухает и создает иллюзию сытости. Так что даже если съесть немного, хватит надолго, а значит, переедание не грозит. Некоторые ученые даже предполагают, что любители миндаля сбрасывают вес быстрее и намного проще, чем те, кто его не употребляет.

Кроме того, миндаль нормализует когнитивные функции, улучшает память, снижает уровень плохого холестерина и артериальное давление, укрепляет волосы, делает гладкой кожу.





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