5 продуктов, которые провоцируют сильную усталость: ученые объяснили, почему так происходит

Еда может не только придавать силы, но и забирать их (фото из свободных источников)

Мы едим, чтобы иметь силы жить. Однако далеко не все продукты способны подзаряжать энергией. Некоторые наоборот – делают нас вялыми и сонными. "Комментарии" выяснили, какие именно.

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Рыба

К счастью, не вся рыба лишает нас сил. Речь идет о жирных морских сортах, в частности о лососе, тунце и т.д., в которых высокое содержание омега-3 жирных кислот и витамина D. Именно они помогают организму регулировать выработку серотонина, который оказывает на организм расслабляющий эффект и стимулирует участки мозга, управляющие процессом засыпания. Так что не удивляйтесь, если после хорошей порции лосося вас больше всего будет беспокоить мысль, как бы вздремнуть, а не работа.

Киви

Еще один продукт, богатый серотонином. Ученые провели эксперимент: давали вовлеченным в него людям по два фрукта за час до сна. Уже через месяц оказалось, что время засыпания у участников эксперимента сократилось на 35%, а сон стал гораздо крепче, чем до этого. Так что если спать в ближайшее время не планируете, лучше киви не злоупотреблять.

Бананы

В целом очень полезный фрукт: низкокалорийный, содержит практически все микроэлементы таблицы Менделеева, положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, зрение, сдерживает оксидантный стресс, принимает участие в регулировании процессов пищеварения. Но еще банан – источник мелатонина и аминокислоты трептофана, успокаивающих нервную систему и ускоряющих процесс засыпания. Исследования показали, что после употребления двух бананов уровень мелатонина повышается в четыре раза! Другими словами, бананы лучше есть на ночь. Днем, если у вас куча дел, ими злоупотреблять не стоит – может возникнуть сонливость или рассеянное внимание. Или же ограничьте себя одним фруктом – дозы снотворного в нем маловато для того, чтобы выбить вас из колеи.

Миндаль

Для перекуса – отличный вариант. Однако есть одно "но": эти орехи богаты магнием, который помогает мышцам расслабиться и тем самым облегчает процесс засыпания. А еще миндаль снижает уровень гормона стресса кортизола, мешающего спать, и является источником мелатонина. В целом, по мнению ученых, эти орехи имеют седативный и снотворный эффект. Кстати, если съесть хорошую порцию грецких орехов, результат будет таким же.

Овсяная каша

Ее обычно едят на завтрак – именно потому, что овсянка некалорийная, полезная (особенно без сахара и из неплющенного зерна) и сытная: "подзарядился" – и долго не думаешь о том, чтобы что-нибудь перехватить. Однако не многие знают, что в ее состав входит мелатонин. Он есть во всех злаках, но именно в овсянке больше всего. А еще в ней есть целый ряд химических элементов – кальций, фосфор, магний, калий, кремний – и аминокислота триптофан, способствующие крепкому здоровому сну. Так что тот, кто ест овсяную кашу на ужин, делает правильно.