Какой продукт помогает снизить «плохой» холестерин

Орехи в нашем рационе занимают почетное место, потому что обладают целым рядом полезных свойств. В частности, фисташки идеально подходят для укрепления здоровья сердца. Об этом сообщает издание Medikforum.

Известно, что в составе фисташек есть витамин А, В1, В2, С и Е, а также железо, калий, магний, кальций, которые помогают поддерживать организм в тонусе. Эти орехи помогают нормализовать уровень холестерина в крови, а также улучшают работу печени и кишечника. Ценные микроэлементы, содержащиеся в фисташках, также укрепляют мышцы и кости.

Ученые рекомендуют использовать фисташки в качестве перекуса, потому что они очищают кровеносную систему, и все благодаря ненасыщенным жирам, ведь они снижают количество воспалительных участков на сосудистых тканях, предотвращая появление холестериновых бляшек.

Эксперты провели 12-недельное исследование, результаты которого показали, что употребление фисташек снижает уровень триглицеридов на 33%.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя съедать в день много орехов.

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