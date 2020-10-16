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Главная Новости Здоровье диета и питание Какой продукт помогает снизить «плохой» холестерин
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Какой продукт помогает снизить «плохой» холестерин

Фисташки богаты на витамины и ценные вещества

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Орехи в нашем рационе занимают почетное место, потому что обладают целым рядом полезных свойств. В частности, фисташки идеально подходят для укрепления здоровья сердца. Об этом сообщает издание Medikforum.

Какой продукт помогает снизить «плохой» холестерин

Известно, что в составе фисташек есть витамин А, В1, В2, С и Е, а также железо, калий, магний, кальций, которые помогают поддерживать организм в тонусе. Эти орехи помогают нормализовать уровень холестерина в крови, а также улучшают работу печени и кишечника. Ценные микроэлементы, содержащиеся в фисташках, также укрепляют мышцы и кости. 

Ученые рекомендуют использовать фисташки в качестве перекуса, потому что они очищают кровеносную систему, и все благодаря ненасыщенным жирам, ведь они снижают количество воспалительных участков на сосудистых тканях, предотвращая появление холестериновых бляшек. 

Эксперты провели 12-недельное исследование, результаты которого показали, что употребление фисташек снижает уровень триглицеридов на 33%. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя съедать в день много орехов.


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