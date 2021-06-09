Какой продукт может перечеркнуть все усилия в похудении

При похудении важна не только физическая активность, но и правильное питание. Если вы намерены избавиться от лишнего веса, тогда полностью исключите из своего рациона такую закуску, как картофельные чипсы.

Картофельные чипсы / Фото: 1zoom.ru

Исследователи доказали, что регулярное употребление этих снеков может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к набору веса.

Американский диетолог Лорен Манакер отметила, что картофельные чипсы, как и другие легкие закуски, достаточно калорийны, особенно, если съедать их большими порциями.

"Одна порция картофельных чипсов равна унции (28 граммов) или 18 чипсам. Будучи лицензированным диетологом, я очень редко вижу людей, которые ограничиваются 18 чипсами", – отметила специалист.

Лорен Манакер подчеркнула, что ситуация усугубляется кетчупом и различными соусами, которыми многие люди приправляют закуску. Такая пища "бьет" по пищеварению и может вызвать различные нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Поэтому лучше всего отказаться от чипсов или же найти им здоровую альтернативу — чипсы из курицы или капусты кейл.

Напомним, что диетологи западного журнала Health Affairs назвали все причины, по которым картофельные чипсы грозят нам не только набором лишнего веса, но и серьезными заболеваниями организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что банановые чипсы провоцируют набор веса. Для их приготовления требуются только бананы, сахарный сироп и пальмовое масло.

Бананы режут на тонкие дольки и обжаривают в масле. А чтобы чипсы хрустели, их опускают в сахарный сироп. Такой способ приготовления превращает этот продукт в суперкалорийный.

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