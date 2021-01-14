Банановые чипсы провоцируют набор веса, - ученые

Продукт, который многие считали полезным и правильным, оказался вредным для здоровья.

Бананы. Фото: polzaotvrachey.com

Для приготовления банановых чипсов требуются только бананы, сахарный сироп и пальмовое масло. Плоды бананы режут на тонкие дольки и обжаривают в масле. А чтобы чипсы хрустели, их опускают в сахарный сироп. Такой способ приготовления превращает продукт в суперкалорийный

Если в 100 граммах свежего банана содержится 96 ккал, то в сушеном варианте – более 500 ккал. Для тех, кто контролирует вес, диетологи советуют отказаться от употребления этого продукта, поскольку он нанести урон человеческому организму . Важно отметить, что в 34 граммах сушеного продукта содержится 12 граммов сахара. Наверное, всем известно, что большое количество сладостей приводит к диабету и ожирению.

Напомним, средний банан содержит 110 калорий, в то время как одна порция клубники (около восьми ягод) содержит всего 50 калорий. Несмотря на эту разницу в калориях, тот факт, что бананы содержат фитохимические вещества и множество витаминов, может сделать важным дополнением к плану похудения. Высокое содержание клетчатки в бананах также может помочь вам чувствовать себя сытым в течение более длительного времени. Клетчатка в бананах является ключевой частью их пользы для похудения. Она составляет 12% от рекомендуемой суточной нормы, что напрямую способствует снижению веса. На самом деле, употребление в пищу большого количества клетчатки может снизить риск набора веса до 30%. Различное потребление фруктов может подвергнуть человека, сидящего на диете, воздействию целого ряда ключевых питательных веществ.

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