Какой популярный продукт ускоряет обмен веществ

Если хотите ускорить метаболизм, от которого зависят многие процессы в нашем организме, тогда диетолог Хюлья Чагатай рекомендует добавить в рацион красный перец чили, потому что он быстро подавляет аппетит и сжигает калории.

Как ускорить обмен веществ (фото из открытых источников)

Специалист отмечает, что в борьбе с лишними килограммами важное значение играет как физическая активность, так и правильный рацион. В свое меню необходимо добавить больше продуктов, которые будут способствовать улучшению обменных процессов. Одним из них является красный перец чили, ведь в его составе есть капсаицин – вещество, стимулирующее скорость внутреннего метаболизма. Перец помогает сжигать калории после еды и подавляет чувство голода.

Также в составе перца есть эфирные масла, витамины, микроэлементы, в частности калий, железо, кальций, фосфор, ликопин, которые укрепляют иммунную систему и способствуют активизации поджелудочной железы.

Напомним, метаболизм зависит от многих факторов: возраста, образа жизни, активности и генетической предрасположенности. Его нарушение приводит к сбою в работе всего организма, что отражается на здоровье человека. Эксперты рассказали, какие ингредиенты в пище способны замедлять обмен веществ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что раз в неделю, согласно утверждению немецких врачей, нашему организму нужно давать "выходной" и устраивать разгрузочный день. А продуктом, который подходит для этого процесса, призналикартофель.

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