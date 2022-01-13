Какой популярный продукт ускоряет обмен веществ

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Светлана Шкурупий
Если
хотите ускорить метаболизм, от которого зависят многие процессы в нашем
организме, тогда диетолог Хюлья Чагатай рекомендует добавить в рацион красный
перец чили, потому что он быстро подавляет аппетит и сжигает калории.
Как ускорить обмен веществ (фото из открытых источников)
Специалист
отмечает, что в борьбе с лишними килограммами важное значение играет как
физическая активность, так и правильный рацион. В свое меню необходимо добавить
больше продуктов, которые будут способствовать улучшению обменных процессов.
Одним из них является красный перец чили, ведь в его составе есть капсаицин –
вещество, стимулирующее скорость внутреннего метаболизма. Перец помогает
сжигать калории после еды и подавляет чувство голода.
Также
в составе перца есть эфирные масла, витамины, микроэлементы, в частности калий,
железо, кальций, фосфор, ликопин, которые укрепляют иммунную систему и
способствуют активизации поджелудочной железы.
Напомним,
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что раз в неделю, согласно утверждению немецких
врачей, нашему организму нужно давать "выходной" и устраивать
разгрузочный день. А продуктом, который подходит для этого процесса, призналикартофель.
Читайте также, что после тяжелого рабочего дня хочется расслабиться и отдохнуть. Отличным вариантом станет принятие горячей ванны. Ученые утверждают, что такая процедура полезно влияет на здоровье и способствует похудению.
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