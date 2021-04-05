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Главная Новости Здоровье диета и питание Четыре ингредиента в еде, которые замедляют обмен веществ
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Четыре ингредиента в еде, которые замедляют обмен веществ

Обмен веществ - важнейший процесс не только для похудения, но и для получения энергии

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Метаболизм зависит от многих факторов: возраста, образа жизни, активности и генетической предрасположенности. Его нарушение приводит к сбою в работе всего организма, что отражается на здоровье человека. Эксперты рассказали, какие ингредиенты в пище способны замедлять обмен веществ. 

Четыре ингредиента в еде, которые замедляют обмен веществ

Какие ингредиенты в пище замедляют обмен веществ (фото из открытых источников)

Искусственные подсластители

Эти пищевые добавки используются в качестве заменителей сахара и негативно отражаются на метаболизме. Они в 500 раз слаще, чем обычный сахар. Сразу после их употребления обмен веществ для того, чтобы справиться с нагрузкой, "разгоняется", но очень быстро замедляется, поскольку перерабатывать ему нечего. К тому же искусственные подсластители провоцируют выработку инсулина, который повышает риск возникновения сахарного диабета. 

Соль

Речь идет о случаях, когда вы заказываете уже готовые блюда. В них количество соли контролировать сложно, а ее чрезмерное употребление задерживает жидкость в организме, что очень замедляет обмен веществ (и чревато частыми отеками). Кроме того, соль — враг кальция. Повышенное содержание соли его вымывает. Напомним, что кальций нужен не только для здоровья костей, волос и ногтей, но и очень необходим для метаболизма. 

Приправы и специи

Сами по себе эти добавки не замедляют обмена веществ, однако могут его нарушить. Некоторые из них (почти все острые, хрен, горчица, уксус, а также сложные сочетания) способны ускорить выработку грелина, который называют гормоном голода. 

Пестициды

Этими веществами обрабатывают овощи и фрукты, чтобы они активнее росли. Узнать, были ли обработаны продукты, нереально. При этом пестициды "тормозят" метаболизм, провоцируя увеличение веса. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на то, что ваш обмен веществ нарушен.


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