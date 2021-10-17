Какой популярный овощ может оказаться ядовитым

Овощи, бесспорно, являются важным компонентом любого типа питания, ведь они содержат множество витаминов и полезных веществ. Но некоторые из них могут представлять скрытую угрозу для здоровья.

Как правильно употреблять ревень (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Express, нужно быть аккуратнее с приготовлением ревеня — овоща, который отлично подходит для салатов, борщей, супов. Дело в том, что в пищу разрешается употреблять только стебли растения, но не его листья, потому что они обладают высоким уровнем щавелевой кислоты, которая может быть ядовитой. Американские исследователи говорят, что в листьях ревеня также есть гликозиды антрахинона — токсические вещества.

В таких овощах как шпинат, брюссельская капуста и брокколи также есть щавелевая кислота, но в более низких концентрациях.

Эксперты говорят, что отравление этим веществом можно распознать по таких симптомах: тошнота, слабость, жжение во рту и горле, диарея, судороги, боли в животе. В таких случаях, необходимо срочно обратиться к специалисту.

Напомним, что аналитики издания EastFruit заговорили о вероятной угрозе подорожания тепличных овощей зимой и весной в 2022 году. При этом рост цены на помидоры, огурцы и перец могут стать рекордно высокими.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что овощи являются источником витаминов и полезных веществ, поддерживающих работу всего организма. Однако, некоторые из них нужно употреблять с осторожностью, особенно тем, кто следит за своей фигурой. Какие овощи мешают сбросить лишний вес?

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