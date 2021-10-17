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Какой популярный овощ может оказаться ядовитым

Американские специалисты рассказали, что при неправильном приготовлении человек может отравиться ревенем: где скрываются токсины

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Овощи, бесспорно, являются важным компонентом любого типа питания, ведь они содержат множество витаминов и полезных веществ. Но некоторые из них могут представлять скрытую угрозу для здоровья.

Какой популярный овощ может оказаться ядовитым

Как правильно употреблять ревень (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Express, нужно быть аккуратнее с приготовлением ревеня — овоща, который отлично подходит для салатов, борщей, супов. Дело в том, что в пищу разрешается употреблять только стебли растения, но не его листья, потому что они обладают высоким уровнем щавелевой кислоты, которая может быть ядовитой. Американские исследователи говорят, что в листьях ревеня также есть гликозиды антрахинона — токсические вещества. 

В таких овощах как шпинат, брюссельская капуста и брокколи также есть щавелевая кислота, но в более низких концентрациях.

Эксперты говорят, что отравление этим веществом можно распознать по таких симптомах: тошнота, слабость, жжение во рту и горле, диарея, судороги, боли в животе. В таких случаях, необходимо срочно обратиться к специалисту.

Напомним, что аналитики издания EastFruit заговорили о вероятной угрозе подорожания тепличных овощей зимой и весной в 2022 году. При этом рост цены на помидоры, огурцы и перец могут стать рекордно высокими. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что овощи являются источником витаминов и полезных веществ, поддерживающих работу всего организма. Однако, некоторые из них нужно употреблять с осторожностью, особенно тем, кто следит за своей фигурой. Какие овощи мешают сбросить лишний вес

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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1504453/rhubarb-stalks-leaves-poisonous
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