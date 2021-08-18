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Главная Новости Здоровье диета и питание Какой овощ помогает предотвратить болезни сердца
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Какой овощ помогает предотвратить болезни сердца

Ученые из Южной Кореи подтвердили пользу жгучего перца чили в деле предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Улучшить работу сердечно-сосудистой системы можно с помощью правильного питания. Корейские исследователи определили овощ, который способен в этом помочь. Чем же стоит обогатить рацион?

Какой овощ помогает предотвратить болезни сердца

Как предотвратить болезни сердца (фото из открытых источников)

Эксперты выяснили, что употребление жгучего перца чили снижает риск развития сердечных заболеваний. Такие выводы они сделали на основе нескольких научных исследований, в которых участники старше 18 лет употребляли стручковый перец от 4 до 12 недель. Результаты эксперимента показали, что этот овощ усиливает защиту организма от развития метаболического синдрома. Его возникновение, в свою очередь, является одной из причин болезней сердца.

Кроме этого, перец чили помогает снизить уровень "вредного" холестерина в крови и снизить воспалительные процессы в организме. 

Отметим, что в составе овоща содержится множество витаминов, а также холин, рибофлавин, тиамин, фолиевая и аскорбиновая кислоты. 

Напомним, что для укрепления сердечно-сосудистой системы — одной из самых важнейших в организме, эксперты рекомендуют пить чай с ревенем. Напиток на основе этого травянистого растения положительно влияет на здоровье сердца, в частности снижает в крови уровень "вредного" холестерина, а также предотвращает развития некоторых видов рака, способствуя продлению жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что если каждый день есть зеленый перец, то можно быть уверенным в том, что выбор сделан в пользу правильного продукта. Именно перец обладает большим количеством полезных для организма свойств. Он низкокалорийный и помогает ускорить метаболизм. Еще овощ содержит бета-каротин, который помогает поддерживать нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/114507-uchenye-podtverzhdayut-polzu-perca-v-zaschite-ot-bolezney-serdca.html
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