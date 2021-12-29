Какой напиток ускоряет старение почти на 5 лет

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Светлана Шкурупий
Если
хотите улучшить свое здоровье и замедлить процесс старения организма, тогда
эксперты настоятельно рекомендуют исключить из рациона сладкие газированные
напитки.
Что ускоряет старение / Фото: iStock
Как
пишет издание Eat
This, Nor That!., они являются очень вредными для
здоровья, а результаты эксперимента, проведенного в 2014 году еще и показали,
что напитки с высоким содержанием сахара вызывают преждевременное старение на
клеточном уровне.
Американские
исследователи проанализировали данные 5,3 тысячи взрослых жителей США в
возрасте от 20 до 65 лет, в анамнезе которых не было болезней сердца и
выяснили, что у людей, регулярно употребляющих напитки с добавленным сахаром, в
белых кровяных тельцах более короткие теломеры — концевые участки хромосом ДНК.
Ученые связывают укороченные теломеры в белых кровяных тельцах со снижением
продолжительности жизни и увеличением риска развития хронических заболеваний.
По
словам экспертов, при ежедневном употреблении 500 мл сладкой газированной воды,
можно ускорить процесс старения почти на 5 лет. Теломеры при этом будут укорачиваться
так же, как при курении.
Еще
одно исследование ученых показало, что напитки с высоким содержанием сахара
нарушают состав микрофлоры кишечника, провоцируя воспалительные процессы в организме
и окислительный стресс.
Напомним,
те продукты и напитки, которые мы употребляем, напрямую влияют на состояние
нашего здоровья. При чем, как с положительной, так и с негативной стороны.
Диетолог-нутрициолог Роксана Эхсани назвала напиток, способный серьезно навредить иммунитету.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какой напиток провоцирует накопление жира в области живота.
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