Какой напиток ускоряет старение почти на 5 лет

Если хотите улучшить свое здоровье и замедлить процесс старения организма, тогда эксперты настоятельно рекомендуют исключить из рациона сладкие газированные напитки.

Что ускоряет старение / Фото: iStock

Как пишет издание Eat This, Nor That!., они являются очень вредными для здоровья, а результаты эксперимента, проведенного в 2014 году еще и показали, что напитки с высоким содержанием сахара вызывают преждевременное старение на клеточном уровне.

Американские исследователи проанализировали данные 5,3 тысячи взрослых жителей США в возрасте от 20 до 65 лет, в анамнезе которых не было болезней сердца и выяснили, что у людей, регулярно употребляющих напитки с добавленным сахаром, в белых кровяных тельцах более короткие теломеры — концевые участки хромосом ДНК. Ученые связывают укороченные теломеры в белых кровяных тельцах со снижением продолжительности жизни и увеличением риска развития хронических заболеваний.

По словам экспертов, при ежедневном употреблении 500 мл сладкой газированной воды, можно ускорить процесс старения почти на 5 лет. Теломеры при этом будут укорачиваться так же, как при курении.

Еще одно исследование ученых показало, что напитки с высоким содержанием сахара нарушают состав микрофлоры кишечника, провоцируя воспалительные процессы в организме и окислительный стресс.

Напомним, те продукты и напитки, которые мы употребляем, напрямую влияют на состояние нашего здоровья. При чем, как с положительной, так и с негативной стороны.

