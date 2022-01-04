logo

BTC/USD

46368.39

ETH/USD

3766.59

LTC/USD

148.80

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Какой напиток может замедлить старение мозга
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой напиток может замедлить старение мозга

Ученые из Португалии и Дании рассказали, какой напиток стоит добавить в рацион, потому что он замедляет старение мозга

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Для любителей кофе есть хорошая новость — бодрящий напиток способен улучшить память и когнитивные функции. К такому выводу пришла группа международных ученых из Дании и Португалии.

Какой напиток может замедлить старение мозга

Какой напиток может замедлить старение мозга (фото из открытых источников)

Как сообщает Molecular Nutrition & Food Research, кофеин укрепляет связи между различными отделами мозга, повышая внимание и в целом мозговую активность.

В рамках исследования эксперты оценили риск развития метаболических нарушений у 842 участников, не страдающих деменцией. Эксперимент длился в течение 12 лет. Ученые наибольшее внимание уделяли диете пациентов, проверяя связь между тем, что пациент употребляет и как это влияет на его самочувствие. Специалисты сравнивали активность мозговых связей у тех, кто пил кофе каждый день, и тех, кто его совсем не употребляет.

Ученые установили, что потребление продуктов, богатых полифенолами, было связано с лучшей защитой от снижения когнитивных функций. Кофе не только помогает замедлить старение мозга. Регулярное употребление напитка эксперты связывают с положительным влиянием на работу сердца, печени и почек. А еще кофе помогает снизить риск деменции и болезни Альцгеймера, а также продлить продолжительность жизни.

Другое исследование, проведенное учеными из Университета Кларксона, также подтвердило пользу кофе для мозга человека.

Однако, не стоит забывать о дозировке. В день рекомендуется употреблять не больше 3-х маленьких чашек кофе, в противном случае, напиток может навредить организму.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты перечислили добавки, которые стоит добавить в утренний кофе, если хотите сделать напиток максимально полезным.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16134133
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!