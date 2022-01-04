Для любителей кофе есть хорошая новость — бодрящий напиток способен улучшить память и когнитивные функции. К такому выводу пришла группа международных ученых из Дании и Португалии.

Какой напиток может замедлить старение мозга (фото из открытых источников)

Как сообщает Molecular Nutrition & Food Research, кофеин укрепляет связи между различными отделами мозга, повышая внимание и в целом мозговую активность.

В рамках исследования эксперты оценили риск развития метаболических нарушений у 842 участников, не страдающих деменцией. Эксперимент длился в течение 12 лет. Ученые наибольшее внимание уделяли диете пациентов, проверяя связь между тем, что пациент употребляет и как это влияет на его самочувствие. Специалисты сравнивали активность мозговых связей у тех, кто пил кофе каждый день, и тех, кто его совсем не употребляет.

Ученые установили, что потребление продуктов, богатых полифенолами, было связано с лучшей защитой от снижения когнитивных функций. Кофе не только помогает замедлить старение мозга. Регулярное употребление напитка эксперты связывают с положительным влиянием на работу сердца, печени и почек. А еще кофе помогает снизить риск деменции и болезни Альцгеймера, а также продлить продолжительность жизни.

Другое исследование, проведенное учеными из Университета Кларксона, также подтвердило пользу кофе для мозга человека.

Однако, не стоит забывать о дозировке. В день рекомендуется употреблять не больше 3-х маленьких чашек кофе, в противном случае, напиток может навредить организму.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты перечислили добавки, которые стоит добавить в утренний кофе, если хотите сделать напиток максимально полезным.

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