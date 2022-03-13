Какой хлеб помогает уменьшить жир на животе

Область живота является одной из самых проблематичных, потому что там очень быстро накапливается висцеральный жир. Но уменьшить его можно с помощью правильного питания, в частности, нужно заменить в рационе некоторые продукты.

Как уменьшить жир на животе (фото из открытых источников)

Исследователи из Японии, исходя из результатов эксперимента, в котором приняло участие 50 человек, отметили, что замена рафинированного пшеничного хлеба на цельнозерновой помогла снизить количество висцерального жира в области живота.

В течение 12 недель добровольцы употребляли хлеб. Одна группа — цельнозерновой пшеничный, а вторая — рафинированный пшеничный. Раз в 6 недель у испытуемых брали анализ крови и делали им компьютерную томографию, чтобы посмотреть внутренние части тела.

Оказалось, что у добровольцев, которые употребляли цельнозерновой пшеничный хлеб, снизилось количество висцерального жира в области живота, по сравнению с участниками второй группы.

Исследователи заявили, что такой результат появился благодаря тому, что хлеб из цельнозерновой пшеницы содержит растворимую клетчатку, а этот элемент способствует снижению веса.

Ученые рассказали, что в рацион необходимо включить продукты, богатые на растворимые пищевые волокна, в частности авокадо, ежевику, брюссельскую капусту, семена льна, яблоки. Эти волокна поглощает воду и образует гель, помогающий замедлить прохождение пищи через пищеварительную систему.

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