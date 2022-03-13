Какой хлеб помогает уменьшить жир на животе

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Область
живота является одной из самых проблематичных, потому что там очень быстро
накапливается висцеральный жир. Но
уменьшить его можно с помощью правильного питания, в частности, нужно заменить
в рационе некоторые продукты.
Как уменьшить жир на животе (фото из открытых источников)
Исследователи
из Японии, исходя из результатов эксперимента, в котором приняло участие 50
человек, отметили, что замена рафинированного пшеничного хлеба на
цельнозерновой помогла снизить количество висцерального жира в области живота.
В
течение 12 недель добровольцы употребляли хлеб. Одна группа — цельнозерновой
пшеничный, а вторая — рафинированный пшеничный. Раз в 6 недель у испытуемых
брали анализ крови и делали им компьютерную томографию, чтобы посмотреть
внутренние части тела.
Оказалось,
что у добровольцев, которые употребляли цельнозерновой пшеничный хлеб,
снизилось количество висцерального жира в области живота, по сравнению с
участниками второй группы.
Исследователи
заявили, что такой результат появился благодаря тому, что хлеб из
цельнозерновой пшеницы содержит растворимую клетчатку, а этот элемент
способствует снижению веса.
Ученые
рассказали, что в рацион необходимо включить продукты, богатые на растворимые
пищевые волокна, в частности авокадо, ежевику, брюссельскую капусту, семена
льна, яблоки. Эти волокна поглощает воду и образует гель, помогающий замедлить
прохождение пищи через пищеварительную систему.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
ожирение — довольно распространенная проблема, которая может привести к
серьезным последствиям. Избыточное накопление жировой ткани вредит состоянию
здоровья, поэтому нужно знать, какие факторы его провоцируют.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости