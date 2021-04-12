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Какой фрукт поможет избавиться от целлюлита

Врач-дерматолог Карен Фишер назвала простой фрукт, который помогает избавиться от целлюлита

сегодня, 12:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Целлюлит или "апельсиновая корка" — это реально существующая проблема, с которой сталкиваются примерно 80-90% женщин. Но не стоит расстраиваться, ведь при сильном желании и мотивации от этой проблемы можно избавиться, а помочь в этом поможет простой и полезный фрукт.

Какой фрукт поможет избавиться от целлюлита

Какой фрукт поможет избавиться от целлюлита / Фото: Altan Can / EyeEm / Getty Images

Врач-дерматолог Карен Фишер из Великобритании рассказала, что рацион сильно влияет на состоянии кожи, поэтому нужно следить за тем, чтобы он был правильно сбалансированным и здоровым. Для избавления от целлюлита специалист рекомендует есть груши, а точнее делать на основе этого фрукта полезный смузи.

Карен отметила, что вам понадобиться половинка груши, две чашки растительного молока, четверть кружки протеиновой пудры и несколько кубиков льда. Соединяете ингредиенты и получаете вкусный напиток, который нужно употреблять каждый день. 

Еще дерматолог отметила, что из рациона лучше исключить сладости, фастфуд, алкоголь, молочные продукты и большинство злаков. А предпочтение отдать рыбе, нежирному мясу и овощам.

Но одного питания недостаточно в борьбе с целлюлитом, нужно подкреплять эффект регулярными физическими тренировками (бегом, ходьбой, йогой или пилатесом). По словам Фишер, целлюлит возникает из-за современного западного питания и малоподвижного образа жизни.

Напомним, что специалист в области здорового питания Наталия Кальве рассказала о 5 продуктах в нашем рационе, которые могут вызвать появление целлюлита. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что целлюлит доставляет женщинам массу неприятностей своим внешним видом, похожим на апельсиновую корку. Но есть проверенные народные средства, которые могут победить эту проблему.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9435323/Pears-banish-cellulite-eat-way-radiant-complexion.html
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