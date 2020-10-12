Много женщин сталкивалось с этой неприятной проблемой – нарушением кожных покровов в виде целлюлита. Специалист в области здорового питания Наталия Кальве рассказала для испанского издания La Vanguardia о 5 продуктах в нашем рационе, которые могут вызвать данную проблему. Об этом пишет издание lenta.

Пять продуктов, из-за которых у вас может появиться целлюлит. Фото: pixabay

Так, эксперт говорит, что нет прямой взаимосвязи между лишним весом и появлением целлюлита. Эта проблема связана с деформацией жировых тканей, поэтому с ней столкнуться могут даже худые женщины. Наталия уверена, что сладкая газировка, колбасы, кофеин, белый хлеб и хлопья на завтрак – это продукты, которые провоцируют целлюлит.

Стоит отметить, что хлопья оказались в этом списке потому, что они проходят не одну степень обработки. Это значит, что в них содержится много сахара и рафинированной муки. А если говорить о газировке, то это напиток, который не способен поддерживать процесс гидратации в организме должным образом, поэтому стоит отдать предпочтение обычной воде.

А вот в состав колбас входит мясо глубокой переработки с некачественными жирами, что тоже негативно влияет на наше здоровье. Кофеин задерживает жидкость в организме, а это препятствует насыщению клеток кислородом, говорит Наталия. Поэтому если вы хотите минимизировать риски появления целлюлита, то лучше ограничить употребление вышеперечисленных продуктов.

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