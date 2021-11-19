Бывает так, что куриные желтки имеют разную окраску, и это может насторожить. Эксперты рассказали, можно ли употреблять желтки темного цвета и что они могут рассказать о пищевой ценности продукта.

Какого цвета яичные желтки более полезные (фото из открытых источников)

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Food Science, яичные желтки, имеющие более темный цвет, содержат больше жирных кислот омега-3 и витаминов по сравнению с более светлыми желтками. Такая разница вызвана отличиями в питании кур, которые эти яйца отложили.

"Цвет желтка может многое сказать о пищевой ценности яйца", — говорит диетолог Ванесса Риссетто. Она советует выбирать те яйца, желтки которых имеют темную окраску, поскольку их откладывали куры, имеющие богатый каротиноидами рацион. Именно они придают желткам насыщенный оранжевый цвет.

Подтверждает это и диетолог, и доктор наук Рейчел Пол: "Некоторые исследования утверждают, что более темные и яркие яичные желтки, особенно в яйцах от кур, которые кормились на пастбищах, могут содержать больше жирных кислот омега-3".

Риссетто также указывает, что желтки разного цвета могут даже быть разными по вкусу. Желтки светло-желтого цвета чаще всего означают, что курицу держат на вегетарианской диете, состоящей из пшеницы и кукурузы.

Несмотря на то, что темные желтки действительно содержат больше некоторых питательных веществ, содержание белков и жиров во всех желтках одинаковое.

Напомним, что австралиец решил приготовить себе омлет и пошел в амбар за куриными яйцами, выбрав самое крупное, он поспешил домой, чтобы приготовить завтрак. Но когда он разбил яйцо, его ожидал настоящий сюрприз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что яйца — один из самых популярных продуктов на нашем столе, который содержит большое количество витаминов и полезных веществ. Но, как и у любого другого продукта, у яиц есть ряд противопоказаний. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому стоит ограничить их в рационе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!