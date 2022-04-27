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Какое средство избавляет от головной боли не хуже лекарств

Эксперты рассказали, какое натуральное средство поможет быстро избавиться от головной боли, не хуже лекарств

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Головная боль может возникнуть внезапно и вызвать ряд неудобств. Поэтому, чтобы быстро снять симптом, многие сразу принимают обезболивающие таблетки. Но облегчить состояние можно и с помощью натурального средства. Какого именно?

Какое средство избавляет от головной боли не хуже лекарств

Как снять головную боль (фото из открытых источников)

Специалисты говорят, что выручить в такой ситуации может корень имбиря, его давно используют в народной медицине, потому что средство обладает целым спектром полезных свойств. В том числе имбирь помогает и при головной боли. Ученые выяснили это благодаря исследованию, проведенному в 2013 году. Эксперты утверждают, что влияние имбиря схоже с действием известного лекарственного средства против мигрени — суматриптана, да только натуральное средство не дает побочных эффектов.

Также зарубежные ученые перечислили и другие свойства имбиря. В его составе содержится более 100 полезных соединений, 50 из которых относятся к антиоксидантам, борющимся в организме со свободными радикалами, защищая его от серьезных заболеваний.

Кроме того, имбирь помогает улучшить память и внимание, предотвратить неврологические осложнения сахарного диабета. Еще натуральное средство можно принимать для борьбы с усталостью, оно повышает уровень энергии и регулирует гормон стресса в организме.

К слову, употреблять имбирь не рекомендуется людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, язва). Продукт обладает раздражающим действием и может обострить симптомы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что о пользе имбиря, пожалуй, знают все, ведь этот продукт можно назвать природным антибиотиком. Однако, по словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, имбирь нельзя сочетать с определенными лекарственными средствами.


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Источник: https://www.food.news/2021-12-22-7-benefits-of-ginger-for-the-brain.html
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