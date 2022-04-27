Какое средство избавляет от головной боли не хуже лекарств

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Светлана Шкурупий
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боль может возникнуть внезапно и вызвать ряд неудобств. Поэтому, чтобы быстро
снять симптом, многие сразу принимают обезболивающие таблетки. Но облегчить
состояние можно и с помощью натурального средства. Какого именно?
Как снять головную боль (фото из открытых источников)
Специалисты
говорят, что выручить в такой ситуации может корень имбиря, его давно
используют в народной медицине, потому что средство обладает целым спектром
полезных свойств. В том числе имбирь помогает и при головной боли. Ученые
выяснили это благодаря исследованию, проведенному в 2013 году. Эксперты
утверждают, что влияние имбиря схоже с действием известного лекарственного
средства против мигрени — суматриптана, да только натуральное средство не
дает побочных эффектов.
Также
зарубежные ученые перечислили и другие свойства имбиря. В его составе
содержится более 100 полезных соединений, 50 из которых относятся к
антиоксидантам, борющимся в организме со свободными радикалами, защищая
его от серьезных заболеваний.
Кроме
того, имбирь помогает улучшить память и внимание, предотвратить неврологические
осложнения сахарного диабета. Еще натуральное средство можно принимать для
борьбы с усталостью, оно повышает уровень энергии и регулирует гормон стресса в
организме.
К
слову, употреблять имбирь не рекомендуется людям, у которых есть проблемы с
желудочно-кишечным трактом (гастрит, язва). Продукт обладает раздражающим
действием и может обострить симптомы.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что о пользе имбиря, пожалуй, знают все, ведь этот продукт можно назвать природным
антибиотиком. Однако, по словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, имбирь нельзя
сочетать с определенными лекарственными средствами.
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