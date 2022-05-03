Какое мясо выбрать для шашлыка, чтобы он получился сочным

Наступил май, с которым открывается "сезон шашлыков". И несмотря на то, что война омрачает весну и теплые деньки, многие украинцы, которые сейчас находятся в безопасности, при желании могут позволить себе отвлечься и порадовать себя вкусным мясом. Как же его выбрать? Об этом на своей странице в Instagram рассказал шеф-повар Владимир Инжуров.

Как сделать сочный шашлык (фото из открытых источников)

Идеально для приготовления шашлыка, как считает эксперт, подходит свинина, в частности шея. А вот с бедром и лопаткой нужно быть аккуратнее, чтобы во время жарки не пересушить мясо. Выбирать нужно те куски, где жир распределен более равномерно по поверхности.

Можно также сделать куриный шашлык. Для этого лучше выбирать бедра, потому что там много жира и они получатся сочными. А вот грудка слишком сухая, поэтому жарить ее будет сложнее.

Если хотите сделать шашлык из баранины, тогда предпочтение отдайте бедренной части, лопатке и ребрам, если на них достаточное количество мяса.

Самым "сложным" для блюда является мясо говядины, потому что пожарить его так, чтобы оно не получилось сухим, довольно проблематично. Но если вы решились на такое, тогда шеф-повар рекомендует покупать для шашлыка толстый/тонкий край, вырезку, можно также бедро и лопатку, но их предварительно нужно замариновать.

Напомним, мясной шашлык — блюдо калорийное и злоупотреблять им не стоит, особенно, если употреблять его с "неправильными" продуктами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если же вы устали от шашлыков и ищете альтернативу мясу, тогда представляем вам список других блюд, которые можно приготовить на мангале. Получится не менее вкусно!

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