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Главная Новости Здоровье диета и питание Нельзя сочетать: с какими продуктами «не дружит» шашлык
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Нельзя сочетать: с какими продуктами «не дружит» шашлык

Диетолог Натальи Макиенко рассказала, с какими продуктами не стоит сочетать шашлык, чтобы не навредить здоровью

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий

С приходом тепла в Украине стартовал шашлычный сезон. Но как известно, мясной шашлык — блюдо калорийное и злоупотреблять им не стоит, особенно, если употреблять его с "неправильными" продуктами.

Нельзя сочетать: с какими продуктами «не дружит» шашлык

С какими продуктами нельзя есть шашлык (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram врач-диетолог Наталья Макиенко рассказала, что во время пикника с шашлыками важно следить за своим кислотно-щелочным балансом и не перегружать органы пищеварения тяжелой пищей. По словам специалиста, мясо нужно употреблять с большим количеством свежих овощей и зелени. А вот от маринада, в котором используется майонез, кефир и другая "молочка" лучше отказаться. Самым правильным решением будет использование газированной минеральной воды, лука, лимона, перца и соли. А вот рыбу перед жаркой можно смазать соевым соусом, смешав его с оливковым маслом и различными специями. 

Плюс ко всему, Наталья Макиенко подчеркнула, что мясо нужно замачивать в маринаде не менее 3 часов, а рыбу — 30 минут.

Также диетолог отметила, что шашлык не стоит сочетать с картофелем, макаронами, лавашем и хлебом, хоть это и очень вкусно. Белки и быстрые углеводы — наиболее губительное сочетание как для пищеварения, так и для фигуры. Проще говоря, организм не понимает, что ему нужно перерабатывать в первую очередь и пока он разбирается, шашлык с картофелем лежат в вашем желудке "мертвым" грузом. Это может вызвать сильный дискомфорт и нарушения со стороны пищеварительной системы.

Напомним, что навсегда стоит забыть о маринаде на основе кефира и майонеза, поскольку мясные и молочные продукты несовместимы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что можно разнообразить свое пикниковое меню и вместо шашлыка приготовить другие вкусные блюда на мангале.


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