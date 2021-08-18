logo
Русский Українська

BTC/USD

44801.07

ETH/USD

3029.21

LTC/USD

167.31

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Каких продуктов следует избегать после 65 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Каких продуктов следует избегать после 65 лет

Медики назвали продукты, которые нужно исключить из рациона после 65 лет, чтобы избежать пищевого отравления

18 августа 2021, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

С возрастом метаболизм замедляется, а иммунная система становится более уязвимой к разному роду заболеваниям и инфекциям. Эксперты рекомендуют после 65-летнего возраста пересмотреть свой рацион и исключить из него ряд продуктов, чтобы избежать пищевого отравления. 

Каких продуктов следует избегать после 65 лет

Питание после 65 лет (фото из открытых источников)

Медики отметили, что люди старшего возраста тяжелее переносят пищевое отравление, потому что бороться с бактериями организму сложнее. А чтобы не допустить нарушения пищеварения, из рациона желательно исключить непастеризованные молочные продукты, соки и мягкие сорта сыром. Также нужно отказаться от недоваренных или сырых продуктов животного происхождения, таких как говядина, свинина, курица, индейка, яйца или морепродукты, а также сырых или слегка приготовленных ростков. Этих продуктов также стоит избегать беременным и детям младше 5 лет. 

И даже сахар, хлебобулочные изделия и выпечка способны внести дисбаланс в обмен веществ и негативно повлиять на здоровье.

В пожилом возрасте лучше отдать предпочтение крупам (гречневой, овсяной), а также овощам и фруктам. Дары природы и сада предпочтительно есть в свежем, отварном, тушеном виде, полезны вегетарианские (овощные и крупяные) супы.

Напомним, если хотите продлить молодость и улучшить состояние здоровья, тогда ознакомьтесь с двумя важными принципами питания, которые нужно применять на регулярной основе. Врач-нутрициолог Катерина Йенсен рассказала, на что необходимо обратить внимание.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что белок, животные жиры и клетчатка являются самыми полезными продуктами для мужчин. Но есть продукты, которые способны и "разочаровать" мужчин после 40 лет. Что вошло в этот список, узнайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://newsyou.info/nazvani-produkti-yakix-treba-unikati-pislya-65-rokiv
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ