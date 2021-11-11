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Каких продуктов нужно избегать при гормональном дисбалансе

Эксперты рассказали, от каких продуктов следует на время отказаться, если нарушен гормональный баланс

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Питание является мощным регулятором гормонального баланса, от которого в организме зависит практически все. Поэтому, при гормональном сбое важно пересмотреть свой рацион и исключить из него несколько продуктов. 

Каких продуктов нужно избегать при гормональном дисбалансе

Гормональный дисбаланс / Фото: VeranoVerde/iStock

Некоторые овощи

Некоторые виды пасленовых овощей, такие как картофель, перец и помидоры, следует употреблять умеренно, поскольку содержащиеся в них соединения могут усиливать воспаление. Даже некоторые крестоцветные овощи, такие как цветная капуста, брокколи и капуста могут усилить симптомы дисбаланса гормонов. Обе группы овощей при чрезмерном потреблении могут вызвать проблемы со щитовидной железой.

Красное мясо

Следует избегать также продуктов, содержащих много насыщенных жиров и трансжиров. К ним относятся, например, красное и обработанное мясо. Нездоровые жиры могут увеличить выделение эстрогена и усилить симптомы нарушения гормонального баланса. Лучше заменить красное и обработанное мясо яйцами и жирной рыбой.

Продукты из сои

Соя и продукты из нее считаются полезными для здоровья, некоторые даже исключают из рациона молочные продукты, заменяя их соевыми. Однако это не самый лучший вариант для тех, кто страдает от гормональных расстройств. Соя содержит вещества, называемые фитоэстрогенами. В организме они работают так же, как гормон эстроген, из-за чего организм может не выделять достаточное количество настоящего эстрогена.

Молочные продукты

Молоко и молочные продукты – доступный источник большого количества питательных веществ, например, кальция. Однако употребление избыточного количества молока может стать причиной воспаления в кишечнике и раздражении. Также употребление большого количества молочных продуктов связывают с увеличением выработки кожного сала и появлением прыщей у людей, подверженных проблемам с кожей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки помогут нормализовать гормональный баланс.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/diet/avoid-these-5-healthy-foods-if-you-have-hormonal-imbalance/photostory/77486940.cms?picid=77486993
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